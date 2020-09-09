Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Gram altın yeni güne kaç seviyesinde başladı?

09.09.2020 12:08

Son güncelleme : 09.09.2020 12:24
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 464,5 liradan işlem görüyor.



AA

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 464,7 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 464,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 764 lira, Cumhuriyet altını da 3.120 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.929 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumsuz gelişmelerin risk algısını artırsa da altının ons fiyatında önemli destek olarak görülen 1.920 dolara yaklaştıkça satışların karşılandığını söyledi.

Küresel ekonomide beklentilerden iyi gelen makro ekonomik veriler ve bazı uluslararası kuruluşların küresel ekonomiye ilişkin olumlu yöndeki revizyonlarının ise altının yükselişini sınırladığına dikkati çeken analistler, bugün veri takviminin sakin olduğunu, jeopolitik gelişmelerle birlikte Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını vurguladı.


ETİKETLER
gram altınçeyrek altınson haber




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:081.092
Değişim :  0,23% |  2,56
Açılış :  1.089  
Önceki Kapanış :  1.090  
En Yüksek
1.095 En Düşük
1.087
BIST En Aktif Hisseler12:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 88,00 20.908.336 % 10,00  
COSMO 3,85 348.567 % 10,00  
MRSHL 226,80 24.762.722 % 9,99  
KARTN 656,50 72.000.754 % 9,98  
KONYA 442,00 26.818.521 % 9,98  
daha fazla
12:06 Alış Satış %  
Dolar 7,4925 7,4948 % 0,17  
Euro 8,8144 8,8196 % 0,08  
Sterlin 9,6638 9,7122 % -0,23  
Frank 8,1281 8,1771 % 0,09  
Riyal 1,9918 2,0018 % 0,13  
daha fazla
12:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 0,35  
Altın Gr. 464 464 -0,37  
Cumhuriyet 3.070 3.117 -1,00  
Tam 3.071 3.147 10,10  
Yarım 1.484 1.523 4,89  
Çeyrek 745 761 2,44  
Gümüş.Ons 26,68 26,71 0,03  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,00  
B. Petrol 40,31 40,31 0,53  
Seans Raporu 12:06
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru