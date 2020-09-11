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Gram altın yeni güne kaç seviyesinde başladı?

11.09.2020 11:31

Son güncelleme : 11.09.2020 11:34
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 466,6 liradan işlem görüyor.



AA

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 466,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 466,6 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını da 3.130 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.943 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin sürecin olumsuz sonuçlanmasının altın fiyatlarını baskıladığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve bölgesel jeopolitik gerginliklerin altın fiyatlarını etkilediğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını vurguladı.


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