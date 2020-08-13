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Gram ve çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu?

13.08.2020 11:28

Son güncelleme : 13.08.2020 11:29
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 456,2 liradan işlem görüyor.



AA

Dün en düşük 1.863, en yüksek 1.949 doları gören altının ons fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 1.917 dolardan tamamladı. Altının gram fiyatı ise dün yüzde 1,70 artarak 451,9 liraya çıktı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan gram altın, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 456,2 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3.062 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 1.930 dolar seviyesinde dengelendi. Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilimle birlikte ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliğin, altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 440-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.


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Cumhuriyet 3.028 3.073 9,00  
Tam 3.017 3.095 11,56  
Yarım 1.458 1.497 5,60  
Çeyrek 731 748 2,80  
Gümüş.Ons 25,78 25,82 0,30  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,08  
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