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Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükseldi

25.08.2020 10:39

Son güncelleme : 25.08.2020 10:41
Ağustos ayında güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükselirken inşaat sektöründe düştü.



İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ağustos ayı Sektörel Güven Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 5,7 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,2 artarken, inşaat sektöründe yüzde 2,3 azaldı.

Hizmet sektörü güven endeksi 70,5 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Temmuz ayında 66,7 iken, Ağustos yüzde 5,7 oranında artarak 70,5 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 15,9 artarak 63,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 12,3 artarak 62,0 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 4,6 azalarak 86,2 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ağustos ayında yüzde 0,2 oranında artarak 94,9 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 14,5 artarak 79,7 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 2,2 azalarak 108,1 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 6,8 azalarak 96,8 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi 85,0 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 87,0 iken, Ağustos ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 85,0 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 5,2 azalarak 70,0 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 0,1 azalarak 99,9 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Ağustos ayında girişimlerin yüzde 34,4'ü faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 65,6'sı ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Temmuz ayında yüzde 38,2 iken Ağustos ayında yüzde 40,1, "talep yetersizliği" Temmuz ayında yüzde 31,9 iken Ağustos ayında yüzde 31,5 ve "diğer faktörler" Temmuz ayında yüzde 19,9 iken Ağustos ayında yüzde 20,3 oldu.


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