Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde, 2 milyar 114,8 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine 2,1 milyar lira borçlandı
14.09.2020 15:06
Son güncelleme : 14.09.2020 15:09
AA
Bakanlık, ihalede, 7 yıl (2422 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede dönemsel faiz yüzde 4,9 oldu.
Nominal teklifin 3 milyar 282 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 849 milyon lira, net satış 864,8 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 3 milyar 7,8 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya toplam 2 milyar 114,8 milyon lira borçlandı.
14:521.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,04
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
14:527,4916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0190
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4984
En Düşük
7,4451
14:528,8963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0419
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9072
En Düşük
8,8309
14:52468,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,22
|Açılış
|: 468,45
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler14:52
|KENT
|452,30
|9.165.804
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|28.930.865
|% 10,00
|
|MERKO
|3,85
|73.243.126
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|28.868.789
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,99
|720.322
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|115.723.490
|% -10,00
|
|FORMT
|3,52
|147.678.588
|% -9,97
|
|PKENT
|1.095,10
|556.307
|% -9,29
|
|DIRIT
|2,01
|1.868.585
|% -6,51
|
|VERUS
|37,20
|63.165.854
|% -5,54
|
|KRDMD
|3,17
|2.117.675.324
|% 3,26
|
|PETKM
|4,31
|756.861.974
|% 1,41
|
|SISE
|6,34
|616.582.377
|% 1,77
|
|IHLAS
|1,06
|406.881.109
|% -0,93
|
|ODAS
|2,68
|303.351.303
|% 1,52
|
|KRDMD
|3,17
|2.117.675.324
|% 3,26
|
|IHLAS
|1,06
|406.881.109
|% -0,93
|
|PETKM
|4,31
|756.861.974
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,83
|215.136.291
|% 2,23
|
|ODAS
|2,68
|303.351.303
|% 1,52
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4877
|7,4916
|% 0,25
|
|Euro
|8,8908
|8,8963
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,6196
|9,6679
|% 0,90
|
|Frank
|8,2274
|8,2770
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9918
|2,0018
|% 0,28
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|3,96
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,44
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|7,00
|
|Tam
|3.089
|3.166
|3,15
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|1,52
|
|Çeyrek
|749
|766
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,04
|
|B. Petrol
|39,84
|39,84
|0,01
|