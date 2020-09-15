Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde 3 milyar 245,4 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine 3,2 milyar lira borçlandı
15.09.2020 16:06
Son güncelleme : 15.09.2020 16:06
AA
Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (595 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 12,88, bileşik faiz yüzde 13,29 oldu.
Nominal teklifin 3 milyar 494 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 758 milyon lira, net satış 740,6 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 25 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 3 milyar 26 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine ikinci ihalede ise 4 yıl (1400 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.
Nominal teklifin 3 milyar 577 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 825 milyon lira, net satış 834,8 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 145 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 411 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 900 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya toplam 3 milyar 245,4 milyon lira borçlandı.
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