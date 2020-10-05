Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
05.10.2020 10:25
Son güncelleme : 05.10.2020 10:27
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 4 yıl (1379 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
10:121.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 8,37
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.151
10:127,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7840
En Düşük
7,7308
10:129,0979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0450
|
9,1370
En Düşük
9,0574
10:12471,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,55
|Açılış
|: 471,32
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
475,25
En Düşük
470,65
BIST En Aktif Hisseler10:11
|VANGD
|8,36
|5.232.328
|% 10,00
|
|DOBUR
|22,00
|17.468
|% 10,00
|
|ARTI
|14,86
|1.617.585
|% 9,99
|
|SAYAS
|7,27
|4.698.997
|% 9,98
|
|SUMAS
|50,90
|273.638
|% 9,98
|
|TKURU
|754,60
|136.583
|% -10,00
|
|COSMO
|8,37
|361.827
|% -10,00
|
|MERIT
|91,30
|346.757
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,00
|512.556
|% -9,91
|
|TACTR
|13,00
|650.221
|% -6,88
|
|SISE
|7,06
|152.405.381
|% 0,28
|
|ASELS
|18,76
|101.552.403
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,50
|84.077.886
|% 1,74
|
|GARAN
|7,17
|64.583.541
|% 0,84
|
|THYAO
|10,66
|54.819.086
|% 0,38
|
|KRDMD
|3,50
|84.077.886
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,65
|39.287.723
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,77
|38.805.736
|% 1,72
|
|GSDHO
|2,20
|47.879.452
|% 3,29
|
|SISE
|7,06
|152.405.381
|% 0,28
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7493
|7,7552
|% -0,04
|
|Euro
|9,0909
|9,0988
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,9863
|10,0364
|% -0,21
|
|Frank
|8,4183
|8,4690
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0628
|2,0732
|% 0,04
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-10,49
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|-3,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|-0,42
|
|Yarım
|1.510
|1.550
|-0,20
|
|Çeyrek
|758
|775
|-0,11
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,01
|
|B. Petrol
|39,81
|39,81
|0,54
|