Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

05.10.2020 10:25

Son güncelleme : 05.10.2020 10:27
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.



AA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 4 yıl (1379 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.


ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığıİhaleson haber




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:121.153
Değişim :  0,73% |  8,37
Açılış :  1.151  
Önceki Kapanış :  1.145  
En Yüksek
1.155 En Düşük
1.151
BIST En Aktif Hisseler10:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VANGD 8,36 5.232.328 % 10,00  
DOBUR 22,00 17.468 % 10,00  
ARTI 14,86 1.617.585 % 9,99  
SAYAS 7,27 4.698.997 % 9,98  
SUMAS 50,90 273.638 % 9,98  
daha fazla
10:11 Alış Satış %  
Dolar 7,7493 7,7552 % -0,04  
Euro 9,0909 9,0988 % 0,02  
Sterlin 9,9863 10,0364 % -0,21  
Frank 8,4183 8,4690 % 0,30  
Riyal 2,0628 2,0732 % 0,04  
daha fazla
10:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.889 1.889 -10,49  
Altın Gr. 472 472 -1,93  
Cumhuriyet 3.140 3.187 -3,00  
Tam 3.125 3.204 -0,42  
Yarım 1.510 1.550 -0,20  
Çeyrek 758 775 -0,11  
Gümüş.Ons 23,70 23,74 -0,02  
Gümüş Gr. 5,93 5,94 0,01  
B. Petrol 39,81 39,81 0,54  
Seans Raporu 10:11
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru