Hazine ve Maliye Bakanlığı, 816 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.
Hazine`den 816 milyon TL`lik kira sertifikası ihracı
22.09.2020 17:20
Son güncelleme : 22.09.2020 17:25
AA
Konuya ilişkin duyuru, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, 816 milyon lira tutarında, 23 Eylül 2020 valörlü, 17 Eylül 2025 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.
17:091.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.097
En Düşük
1.085
17:097,6556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,6840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
17:098,9842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
17:09470,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,94
|Açılış
|: 470,41
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler17:07
|NATEN
|29,26
|137.719.663
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.637.068
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.121.883
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.704,10
|3.334.135
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.400.048
|% 10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|503.373
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|397.317
|% -10,00
|
|ARMDA
|74,00
|14.079.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|167,70
|911.785
|% -9,98
|
|SISE
|6,58
|1.526.176.945
|% 0,46
|
|KRDMD
|3,23
|887.618.168
|% 1,57
|
|PETKM
|4,22
|633.761.595
|% 1,44
|
|ODAS
|2,58
|555.646.215
|% 4,03
|
|THYAO
|10,52
|451.984.859
|% 1,64
|
|KRDMD
|3,23
|887.618.168
|% 1,57
|
|SISE
|6,58
|1.526.176.945
|% 0,46
|
|ODAS
|2,58
|555.646.215
|% 4,03
|
|YKBNK
|1,99
|331.188.816
|% 1,02
|
|EKGYO
|1,73
|283.509.042
|% 0,00
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6518
|7,6556
|% 0,31
|
|Euro
|8,9797
|8,9888
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,7488
|9,7977
|% -0,06
|
|Frank
|8,3164
|8,3665
|% 0,04
|
|Riyal
|2,0356
|2,0458
|% 0,32
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-0,28
|
|Altın Gr.
|469
|470
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.105
|3.182
|17,44
|
|Yarım
|1.501
|1.539
|8,44
|
|Çeyrek
|753
|770
|4,22
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,10
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|0,22
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:19KAPLM
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 349, 367 adet işlem
-
17:18SKTAS
Yüzde 5.66 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 011, 501 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 19 artarak (% 0.59 ) 1, 220
-
17:17
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, NATEN, ERSU
-
17:15MEGAP
Yüzde 4.98 oranında artışla 13.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 734 adet işlem