İngiltere`de mortgage onayları 13 yılın zirvesinde















İngiltere Merkez Bankası verilerine göre, Ağustos ayında mortgage onayları 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Ağustos ayında 84 bin 700 mortgage onayı verildi. Ekonomistler ise 71 bin civarında mortgage onayı bekliyorlardı.

Ağustos ayında tüketici kredilerinin Temmuz'a göre artışı ise 300 milyon GBP civarında kaldı. Beklentiler artışın 1,45 milyar GBP seviyesini bulabileceği yönündeydi.