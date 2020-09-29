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İngiltere`de mortgage onayları 13 yılın zirvesinde

29.09.2020 12:37

Son güncelleme : 29.09.2020 12:45
İngiltere`de mortgage onayları 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.



İngiltere Merkez Bankası verilerine göre, Ağustos ayında mortgage onayları 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Ağustos ayında 84 bin 700 mortgage onayı verildi. Ekonomistler ise 71 bin civarında mortgage onayı bekliyorlardı.

Ağustos ayında tüketici kredilerinin Temmuz'a göre artışı ise 300 milyon GBP civarında kaldı. Beklentiler artışın 1,45 milyar GBP seviyesini bulabileceği yönündeydi.


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