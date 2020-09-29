İngiltere`de mortgage onayları 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
İngiltere`de mortgage onayları 13 yılın zirvesinde
29.09.2020 12:37
Son güncelleme : 29.09.2020 12:45
İngiltere Merkez Bankası verilerine göre, Ağustos ayında mortgage onayları 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Ağustos ayında 84 bin 700 mortgage onayı verildi. Ekonomistler ise 71 bin civarında mortgage onayı bekliyorlardı.
Ağustos ayında tüketici kredilerinin Temmuz'a göre artışı ise 300 milyon GBP civarında kaldı. Beklentiler artışın 1,45 milyar GBP seviyesini bulabileceği yönündeydi.
12:301.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,69
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.128
En Düşük
1.120
12:307,8434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0428
|Açılış
|: 7,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7776
12:309,1775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0734
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1817
En Düşük
9,0696
12:30475,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,07
|Açılış
|: 475,32
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,98
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler12:28
|ISGSY
|10,12
|19.150.044
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|480.523
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.211.319
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.902.677
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|568.768
|% 10,00
|
|KENT
|240,10
|156.509
|% -32,37
|
|BEYAZ
|8,28
|3.918.289
|% -10,00
|
|YONGA
|40,10
|939.824
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|8.613.832
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,16
|221.535
|% -7,38
|
|SISE
|7,65
|2.083.093.046
|% -1,54
|
|GARAN
|7,01
|553.040.568
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,32
|405.131.341
|% 2,47
|
|TRKCM
|4,97
|386.768.343
|% -2,55
|
|ODAS
|2,78
|322.202.438
|% 2,21
|
|SISE
|7,65
|2.083.093.046
|% -1,54
|
|KRDMD
|3,32
|405.131.341
|% 2,47
|
|ODAS
|2,78
|322.202.438
|% 2,21
|
|CEMAS
|1,71
|191.389.141
|% 3,64
|
|GARAN
|7,01
|553.040.568
|% 0,29
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8410
|7,8457
|% 0,58
|
|Euro
|9,1712
|9,1767
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,0584
|10,1088
|% 0,72
|
|Frank
|8,4649
|8,5159
|% 0,66
|
|Riyal
|2,0839
|2,0943
|% 0,44
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,45
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,70
|
|Cumhuriyet
|3.147
|3.194
|37,00
|
|Tam
|3.133
|3.211
|35,46
|
|Yarım
|1.514
|1.553
|17,15
|
|Çeyrek
|759
|777
|8,58
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,05
|
|B. Petrol
|42,56
|42,56
|-0,31
|