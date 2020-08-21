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İngiltere`nin borcu 2 trilyon sterlini aştı

21.08.2020 09:54

Son güncelleme : 21.08.2020 09:55
İngiltere`nin kamu borcu tarihte ilk kez 2 trilyon GBP seviyesini aştı.



Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre Borç/GSYH oranı yüzde 100 seviyesinin üzerine çıktı.

Temmuz ayında İngiltere'nin bütçe açığı 26.7 milyar GBP, mali yılın ilk 4 ayında ise 150,5 milyar GBP oldu.

Global finansam kriz sırasında toplam bütçe açığı 158,3 milyar GBP seviyesinde gerçekleşmişti.


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