İngiltere`nin borcu 2 trilyon sterlini aştı















Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre Borç/GSYH oranı yüzde 100 seviyesinin üzerine çıktı.

Temmuz ayında İngiltere'nin bütçe açığı 26.7 milyar GBP, mali yılın ilk 4 ayında ise 150,5 milyar GBP oldu.

Global finansam kriz sırasında toplam bütçe açığı 158,3 milyar GBP seviyesinde gerçekleşmişti.