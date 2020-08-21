İngiltere`nin kamu borcu tarihte ilk kez 2 trilyon GBP seviyesini aştı.
İngiltere`nin borcu 2 trilyon sterlini aştı
21.08.2020 09:54
Son güncelleme : 21.08.2020 09:55
Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre Borç/GSYH oranı yüzde 100 seviyesinin üzerine çıktı.
Temmuz ayında İngiltere'nin bütçe açığı 26.7 milyar GBP, mali yılın ilk 4 ayında ise 150,5 milyar GBP oldu.
Global finansam kriz sırasında toplam bütçe açığı 158,3 milyar GBP seviyesinde gerçekleşmişti.
18:051.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
0
En Düşük
0
18:057,2265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0710
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3403
En Düşük
7,2107
18:058,5801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0785
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,5700
18:05451,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -5,00
|Açılış
|: 451,95
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
451,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|4,92
|13.657.379
|% 136,14
|
|AGYO
|2,61
|54.558.113
|% 0,00
|
|BIMAS
|68,65
|249.580.219
|% 0,00
|
|SOKM
|12,61
|36.761.605
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,54
|19.252.232
|% 0,00
|
|AGYO
|2,61
|54.558.113
|% 0,00
|
|BIMAS
|68,65
|249.580.219
|% 0,00
|
|SOKM
|12,61
|36.761.605
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,54
|19.252.232
|% 0,00
|
|RTALB
|52,40
|956.636.438
|% 0,00
|
|TUPRS
|92,00
|4.315.977.441
|% 0,00
|
|PETKM
|4,65
|3.938.931.845
|% 0,00
|
|GARAN
|7,14
|1.081.691.862
|% 0,00
|
|RTALB
|52,40
|956.636.438
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,03
|953.188.831
|% 0,00
|
|PETKM
|4,65
|3.938.931.845
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,03
|953.188.831
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,91
|646.901.254
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,10
|661.114.823
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,54
|267.832.774
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2189
|7,2264
|% -0,97
|
|Euro
|8,5685
|8,5831
|% -0,87
|
|Sterlin
|9,5637
|9,6117
|% -0,54
|
|Frank
|7,9488
|7,9967
|% -0,75
|
|Riyal
|1,9256
|1,9352
|% -0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-3,50
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,18
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IHGZT
Yüzde 7.63 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 219 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 02 artarak (% 0.19 ) 1, 040
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, ARTI, ORMA
-
17:58
IHGZT, BALAT, IZFAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ROYAL, TKURU, MEGAP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında