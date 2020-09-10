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İnşaat maliyet endeksi açıklandı

10.09.2020 10:22

Son güncelleme : 10.09.2020 10:28
İnşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,17 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Temmuz İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,17 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,35, işçilik endeksi yüzde 0,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 6,66, işçilik endeksi yüzde 14,67 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 9,59, aylık yüzde 0,75 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,59 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,09, işçilik endeksi yüzde 0,08 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 7,10, işçilik endeksi yüzde 14,87 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,62, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,22, işçilik endeksi yüzde 0,27 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 5,25, işçilik endeksi yüzde 13,96 arttı.


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