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İran`ın dış ticaret hacmi düştü

11.09.2020 15:59

Son güncelleme : 11.09.2020 16:06
İran`ın son 5 aylık dış ticaret hacmi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 azaldı.



AA

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) Tahran Ticaret Odası verilerine dayandırdığı habere göre, İran takvimine göre 21 Mart'ta başlayan yılın ilk 5 ayında dış ticaret hacmi 24,6 milyar dolar oldu.

Bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 35,6 milyar dolar olduğu ve küresel Kovid-19 salgınının etkili olduğu aylarda İran'ın dış ticaret hacminin yüzde 31 azaldığı belirtildi.

Habere göre, İran'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Çin, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. En çok ithalat yapılan ülkelerde ise yine Çin başı çekerken bu ülkeyi BAE, Türkiye, Hindistan ve Almanya takip etti.


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