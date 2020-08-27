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İşlem hacmi yeniden 100 milyar doların altında

27.08.2020 08:52

Son güncelleme : 27.08.2020 08:56
Kripto para piyasalarında, Pazartesi günü 77 milyar dolara kadar indikten sonra, hafta ortasında toparlanarak 111,29 milyar dolar ile bir hafta önceki düzeyine dönen 24 saatlik işlem hacmi, son 24 saatte 92.04 milyar dolar ile yeniden 100 milyar doların altına geriledi.



DHA

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.16 artışla 11,400.90 yükselirken, piyasa hacmi 210.59 milyar dolar ile önceki 210.41 milyar dolara yakın düzeyde kaldı.

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 50'sinin değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşenlerden 6 birim ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi, Pazartesi günü indiği 364.63 milyar dolardan, Salı günü biraz toparlanarak 366.7 milyar dolara yükseldikten sonra Çarşamba günü 356.03 milyar dolara geriledi ve yeni günde hafif yükselerek 356.85 milyar dolara çıktı.

Toplam 6,586 kripto para biriminin işlem gördüğü 26,946 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59'unu Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.16 artışla 11,400.90 dolar,

2.Ethereum yüzde 0.38 düşüşle 384.28 dolar,

3.XRP yüzde 0.83 düşüşle 0.27 dolar,

4.Tether yüzde 0.10 artışla 1.00 dolar,

5.Chainlink yüzde 3.09 artışla 15.12 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 0.38 düşüşle 274.29 dolar,

7.Litecoin yüzde 0.28 düşüşle 57.80 dolar

8.Bitcoin SV yüzde 1.05 düşüşle 190.20 dolar,

9.Crypto.com Coin yüzde 0.07 düşüşle 0.16 dolar,

10.Binance Coin yüzde 0.49 artışla 22.29 dolardan işlem görüyordu.

Çin'de "merkez bankası" görevini yürüten Çin Halk Bankası (PBoC), dijital parasını 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında kullanmayı planlıyor. PBoC para politikası bölüm başkanı Sun Guofeng, bankanın dijital parayı piyasaya sürmek için henüz bir zaman çizelgesi hazırlamadığını söyledi. Bununla birlikte PBoC, dijital parayı 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarında başlatmayı planlıyor.

Çin, dijital yuan testlerini bazı bölgelerde başlattı. Çin merkez bankası, mevcut durumda dijital parayı Shenzhen, Suzhou, Xiongan ve Chengdu'da test ediyor. Çin, dijital para pilot testlerini Pekin, Tianjin, Hebei ve Hong Kong Büyük Körfez Bölgesi'ne de genişletmeyi planlıyor. 

Bankanın yaptığı açıklamaya göre dijital yuan, şimdilik yalnızca küçük bireysel işlemler ile test edilecek. PBoC, dijital yuanın ülkede yasal bir para birimi olduğunu ve "bire bir" oranında banknotlara dönüştürülebileceğini de ekledi.


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