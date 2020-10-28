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İstanbul küresel girişimcilik merkezi olacak

28.10.2020 11:11

Son güncelleme : 28.10.2020 11:13
İstanbul`un küresel girişimcilik merkezlerinden biri haline getirilmesi hedeflenirken, bu kapsamda Uluslararası İstanbul Girişimcilik Programı hayata geçirilecek.



AA

AA muhabirinin, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, program döneminde KOBİ ve girişimcilere yönelik yenilikçi finansman imkanları geliştirilecek.

Kurumsal ve bireysel girişim sermayesi, kitle fonlaması, etki yatırımcılığı gibi alternatif finansman imkanları güçlendirilecek ve kullanımlarının artırılması sağlanacak.

Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminde yer alan tüm paydaşların faydalanabileceği Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu kurulacak. Düzenli olarak güncellenecek bu platformda, girişim bilgileri yer alacak, yatırımcılar tanıtılacak, girişimcilerin kullanabileceği kuluçka ve hızlandırma merkezleri hakkında bilgiler bulunacak, girişimciliğe yönelik destekler özetlenecek, eğitimler listelenecek ve gelişmeler paylaşılacak.

Girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik yapıların geliştirilmesine öncelik verilecek. Bu amaçla teknoloji geliştirme bölgelerinin (TGB) bölge alanı dışında farklı lokasyonlarda ve şehir merkezlerinde kuluçka merkezi kurabilmesine ilişkin ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanacak. TGB'lerin idare, Ar-Ge, atölye, kuluçka merkezi binaları ile altyapı inşaatları desteklenecek ve böylece yeni girişimciler için daha fazla uygun alan oluşturulması sağlanacak.

Kurumsal şirketlerin ve yöneticilerinin, erken aşama girişimlerine yönelik hızlandırma programlarına katılımını, yatırımcı olmalarını, mentorluk desteği sunmalarını ve sipariş desteği vermelerini özendirecek mekanizmalar geliştirilecek.

Markalaşma ve e-ticarete ilave destek

Girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla bürokratik ve hukuki öngörülebilirlik artırılacak, mevzuat sadeleştirilecek. Bu amaçla Ulusal Girişimcilik Stratejisi hazırlanacak.

Esnaf ve sanatkarlar odaları ve birlikleri bünyesinde, esnaf ve sanatkarlara ihracat süreçleri, girişimcilik, Ar-Ge ve yenilikçilik ile devlet yardımları hakkında eğitim, danışmanlık ve bilgi desteği sağlayacak birimler oluşturulacak.

Esnaf ve Sanatkarlar Destek Sistemi yenilenerek finansal desteklerin çeşitliliği sağlanacak, uygun koşullu kredi desteklerine devam edilecek. Hazine destekli kullandırılan kredilerde imalat sektörüne, ihracata, markalaşmaya, e-ticarete yönelen esnaf ve sanatkarlara ilave faiz desteği sağlanarak bu desteklerin etkinliği artırılacak.

İstanbul, öncelikle bölgesel, sonrasında ise küresel girişimcilik merkezlerinden biri haline getirilecek. Bu kapsamda yurt dışından girişim, girişimci ve ekosistem aktörlerinin ülkeye gelmesini cazip kılacak destekler ve düzenlemeler içeren Uluslararası İstanbul Girişimcilik Programı başlatılacak. Bu program kapsamında hazırlanan İstanbul Uluslararası Girişimcilik Stratejisi paydaşlarla iş birliği halinde uygulamaya konulacak.

Sosyal girişimcilikle ilgili düzenleme yapılacak, sosyal etkinin ölçülmesine yönelik kapasite artırılacak, analiz sonuçlarına göre iyi uygulamaların topluma katkıları oranında destek miktarlarının kademeli olarak artırılması sağlanacak. Sosyal girişimcilik potansiyelinin yüksek olduğu bölgelerde "sosyal girişimcilik", "sosyal inovasyon" ve "sosyal sorumluluk" alanlarında destek programları uygulamaya geçirilecek. 


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