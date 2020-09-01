Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İstanbul`da perakende fiyatlar arttı

01.09.2020 13:24

Son güncelleme : 01.09.2020 13:25
İstanbul`da, ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,59 ve toptan fiyatlar yüzde 0,84 arttı.



AA

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ağustos 2020 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 0,59 arttı. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 0,84 yükseliş kaydetti.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 11,27, toptan fiyatlarda yüzde 10,35 artış yaşandığı görüldü.

Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, ağustosta bir önceki aya göre ev eşyasında yüzde 1,16, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 1,10, konutta yüzde 1,07, gıdada yüzde 0,84, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,21 arttı.

Bu dönemde giyimde yüzde 2,06 ve ulaştırma-haberleşmede yüzde 0,88 azalan perakende fiyatlar, diğer harcamalar grubunda değişim göstermedi.

Toptan fiyatlar ise ağustosta aylık bazda madenlerde yüzde 5,25, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,54, kimyevi maddelerde yüzde 0,7, gıdada yüzde 0,39, mensucatta yüzde 0,33, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,27 ve inşaat malzemelerinde yüzde 0,24'lük artış kaydetti.


ETİKETLER
istanbulperakendefiyat




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:091.067
Değişim :  -1,09% |  -11,74
Açılış :  1.082  
Önceki Kapanış :  1.079  
En Yüksek
1.084 En Düşük
1.064
BIST En Aktif Hisseler13:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INTEM 21,78 6.413.654 % 10,00  
DOGUB 4,73 33.504.040 % 10,00  
PKENT 1.028,50 5.682.846 % 10,00  
FRIGO 38,96 1.168.060 % 9,99  
SEKUR 8,71 8.040.475 % 9,97  
daha fazla
13:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3629 7,3673 % 0,29  
Euro 8,8171 8,8242 % 0,60  
Sterlin 9,8754 9,9249 % 0,86  
Frank 8,1190 8,1679 % 0,27  
Riyal 1,9589 1,9687 % 0,30  
daha fazla
13:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.986 1.987 18,78  
Altın Gr. 471 471 6,40  
Cumhuriyet 3.122 3.169 33,00  
Tam 3.107 3.186 34,21  
Yarım 1.502 1.541 16,54  
Çeyrek 753 770 8,28  
Gümüş.Ons 28,76 28,80 0,65  
Gümüş Gr. 6,83 6,84 0,18  
B. Petrol 45,81 45,81 0,53  
Seans Raporu 13:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru