İşten çıkarma yasağı uzatıldı













AA

Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için getirilen 3 aylık işten çıkarma yasağı, 2 ay daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4857 sayılı İş Kanununun geçici maddelerinde belirlenen sürenin, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.