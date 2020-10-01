Japon borsası arıza nedeniyle durdu















Japan Exchange Group'tan yapılan açıklamada, donanım hatası nedeniyle arızalı cihazdan yedekleme cihazına geçişin düzgün sağlanamadığı ve piyasa bilgilerinin tüm gün boyunca dağıtılamadığı belirtildi.

Şu anda donanımı değiştirmeyi planladıkları aktarılan açıklamada, "Yarından itibaren normal işlemleri sağlamak için diğer bakımları da içeren adımlar atıyoruz. Eğer sistem gün içinde yeniden başlatılırsa, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları için kafa karışıklığına neden olur ve bu da sorunsuz işlem yapmayı zorlaştırır. Bu nedenle piyasa katılımcılarına danıştıktan sonra bugün listelenen tüm girişleri durdurmaya karar verdik." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 47,7 ile önceki aya kıyasla 0,4 puan artış kaydetse de hala 50 eşik değerinin altında kalmayı sürdürdü. Veri sonrası dolar/yen paritesi 105,5 seviyelerinde yatay bir seyir izledi.

Hindistan'da imalat sanayi PMI verisinin 56,8 ile piyasa beklentilerini aşması ve sektörde toparlanmaya işaret etmesinin ardından Sensex endeksi yüzde 1,5 artarak 38.652 puana yükseldi. Çin, Güney Kore ve Hong Kong borsalarında ise resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmedi.