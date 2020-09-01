Japonya`da işsizlik oranı yüzde 2,9`a yükseldi.
Japonya`da işsizlik yükseldi
01.09.2020 07:38
Son güncelleme : 01.09.2020 07:39
Japonya'da işsizlik oranı Temmuz ayında artış gösterdi. Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle işsizlik oranını Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 2,8'den yüzde 2,9 seviyesine yükseldiğini bildirdi.
Beklentiler ise işsizliğin yüzde 3'e yükseleceği yönündeydi.
Temmuz ayında açık iş pozisyonlarının başvuranlara oranında düşüş devam etti. Son 7 aydır düşen oran Temmuz'da Haziran ayındaki 1,11'den 1,08 seviyesine geriledi. Bu, Nisan 2014'ten bu yana görülen en düşük oran olarak kayıtlara geçti.
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|333.000,10
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|KRDMD
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|EKGYO
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|% -3,83
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|PETKM
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|605.415.854
|% -3,22
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|2,03
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|465
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|Cumhuriyet
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|3.136
|16,00
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|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
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|Yarım
|1.486
|1.524
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|Çeyrek
|745
|762
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|Gümüş.Ons
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|28,68
|0,52
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