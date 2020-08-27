Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

JP Morgan`dan flaş tavsiye: Dolar sat, TL al

27.08.2020 08:03

Son güncelleme : 27.08.2020 08:50
JP Morgan’ın küresel döviz stratejisi raporunda teknik analize dayalı ‘dolar sat, TL al’ tavsiyesi yer aldı. Raporda, kurda ‘Son iki haftadır açık bir şekilde yukarı yönlü ivme kaybı gözlemlendiği’ belirtildi.



Raporda, kurda önemli ölçüde geri çekilme riski olduğuna dikkat çekilerek teknik destek 7.1890’ın kırılması halinde daha geniş çaplı bir geri çekilmeyi getirebileceği aktarıldı. Analistler de, Asya piyasalarında düşük işlem hacminin etkisiyle 7.4174 seviyelerini gören dolar/TL'nin, JP Morgan'ın teknik analiz raporunda dolar/TL'de satış önerdiğini belirtmesiyle düşüşe geçerek 7.33 seviyesine kadar gerilediğine dikkat çekti.

DOLARDA BASKI ARTTI

Düşük işlem hacminin yaşandığı zaman diliminde 7.4174 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek 7.3356'ya kadar geriledi. Dolar/TL, önceki gün 7.3901'den işlem görürken dün kapanışta da 7.3880 seviyesine indi.

JP Morgan değerlendirmesinde dolar/TL için, 6.7800 ve 5.5000 seviyelerinin gündeme gelebileceği, 7.6500 seviyesinin ise stop-loss olarak değerlendirileceğinin belirtildiğini ifade eden analistler dolar kuru üzerindeki baskının arttığını da ifade ediyor.


ETİKETLER
dolartljp morgan




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.099
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.099  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRDFA 7,59 19.605.785 % 10,00  
DMSAS 5,94 87.804.809 % 10,00  
INTEM 15,73 3.486.880 % 10,00  
IZMDC 21,56 17.593.273 % 10,00  
KENT 408,10 5.677.895 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3609 7,3696 % 0,10  
Euro 8,7064 8,7298 % 0,13  
Sterlin 9,6978 9,7465 % -0,02  
Frank 8,0826 8,1313 % 0,10  
Riyal 1,9583 1,9681 % 0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.941 1.941 -12,78  
Altın Gr. 460 460 -2,98  
Cumhuriyet 3.046 3.092 12,00  
Tam 3.037 3.114 10,11  
Yarım 1.468 1.506 4,89  
Çeyrek 736 753 2,45  
Gümüş.Ons 27,09 27,14 -0,39  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,09  
B. Petrol 46,25 46,25 0,09  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru