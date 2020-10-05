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Kripto para piyasalarında son durum!

05.10.2020 08:42

Son güncelleme : 05.10.2020 09:30
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.07 artışla 10,670 dolara çıktı ve haftalık kaybı yüzde 2.03 oldu. Birimin piyasa hacmi de 197.49 milyar dolar ile 200 milyar doların altında kaldı.



DHA

Kripto para piyasalarında geçen haftanın ilk gününde 350 milyar dolar sınırına yükselen toplam piyasa hacmi, yeni haftanın başında 341.53 milyar dolar düzeyine geriledi.

En yüksek hacimli ilk 100 birimden 24'ünün değeri son 24 saatte düştü ve ilk 10 birim arasında düşen olmadı.

Kripto para piyasalarında Perşembe günü 78.37 milyar dolara kadar düşerek 80 milyar doların da altına inen 24 saatlik işlem hacmi, Cuma günü 99.16 milyar dolar ile 100 milyar dolar sınırına yükseldikten sonra, yeni haftanın ilk gününde 98.13 milyar dolar ile bu düzeyleri korudu.

Toplam 7,285 kripto para biriminin işlem gördüğü 30,647 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.8'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1,07 artışla 10,670.46 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.60 artışla 352.32 dolar,

3.Tether yüzde 0.01 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 7.11 artışla 0.24 dolar,

5.Binance Coin yüzde 2.46 artışla 29.08 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 0.96 artışla 221.01 dolar,

7.Polkadot yüzde 3.44 artışla 4.18 dolar,

8.Chainlink yüzde 2.86 artışla 9.47 dolar,

9.Cardano yüzde 5.67 artışla 0.09 dolar,

10.Litecoin yüzde 1.69 artışla 46.36 dolardan işlem görüyordu.


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