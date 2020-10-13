Uluslararası Enerji Ajansı`nın (IEA) yeni raporuna göre, küresel düzeyde enerji talebi 2020`de yüzde 5.0 düşecek.
Küresel enerji talebi 2020`de düşecek
13.10.2020 14:16
Son güncelleme : 13.10.2020 14:53
IEA'nın yıllık Dünya Enerji Görünümü raporuna göre, talepteki daralmanın etkisiyle, enerjiye bağlı karbondioksit salımı yüzde 7.0 ve enerji yatırımları da yüzde 18 düşecek.
IEA'ya göre, bu bağlamda küresel petrol talebi yüzde 8.0, kömür tüketimi yüzde 7.0 düşerken, yenilenebilir enerji tüketimi hafif yükselecek.
IEA raporunda, küresel ekonominin salgın etkisinden çıkışının yavaş olmasına bağlı olarak enerji talebinde tam toparlanmanın 2025'e kadar gecikebileceğine dikkat çekildi.
IEA'nın raporundaki baz senaryoya göre aşı ve tedavi bulunması küresel ekonominin 2021'e kadar ve enerji talebinin de 2023'e kadar toparlanması demek olabilir.
IEA'ya göre "gecikmeli iyileşme senaryosu", öngürülen toparlanmayı iki yıl ileriye itebilir. IEA, bu senaryoda "daha derin yakın dönemli gerilemenin ekonominin büyüme potansiyelini yok edeceğini, yüksek işsizliliğin beşeri sermayeyi bitireceğini ve iflaslarla yapısal ekonomik değişimlerin bazı fiziki varlıkları getirisiz yapacağını" öngörüyor.
14:431.178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
14:437,9061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
14:439,3237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0094
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
14:43488,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,69
|Açılış
|: 488,52
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler14:35
|KLNMA
|54,25
|4.529.767
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,19
|190.480.756
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|664.036
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.277.752
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.299.953
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.126.958
|% -9,99
|
|ODAS
|3,59
|959.508.915
|% 2,87
|
|KERVT
|7,61
|570.979.184
|% -1,17
|
|TUKAS
|12,55
|513.714.290
|% 5,11
|
|SISE
|6,81
|497.318.109
|% -1,30
|
|ASELS
|18,19
|484.284.584
|% 0,78
|
|ODAS
|3,59
|959.508.915
|% 2,87
|
|SKBNK
|1,74
|291.896.331
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,83
|291.788.046
|% -0,54
|
|IHLAS
|1,16
|140.112.737
|% -3,33
|
|KRDMD
|3,60
|419.481.925
|% 0,56
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9052
|7,9079
|% 0,24
|
|Euro
|9,3164
|9,3249
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,2772
|10,3287
|% 0,04
|
|Frank
|8,6504
|8,7025
|% 0,14
|
|Riyal
|2,1023
|2,1128
|% 0,30
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-2,08
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.276
|4,00
|
|Tam
|3.213
|3.293
|4,04
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|1,95
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,99
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|0,68
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:47DENGE
Yüzde -7.41 oranında düşüşle 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 672, 712 adet işlem
-
14:46TRGYO
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 469, 798 adet işlem
-
14:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 7 kaybederek (% -0.25 ) 1, 071
-
14:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESEN, KLNMA, ETYAT, DAGHL, QNBFB, IZFAS, DAGI, POLTK, NTHOL, UZERB
-
14:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, DNISI, KSTUR, RODRG, SELGD, MERIT, PENGD, YAPRK, BALAT, IDGYO