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Küresel enerji talebi 2020`de düşecek

13.10.2020 14:16

Son güncelleme : 13.10.2020 14:53
Uluslararası Enerji Ajansı`nın (IEA) yeni raporuna göre, küresel düzeyde enerji talebi 2020`de yüzde 5.0 düşecek.



IEA'nın yıllık Dünya Enerji Görünümü raporuna göre, talepteki daralmanın etkisiyle, enerjiye bağlı karbondioksit salımı yüzde 7.0 ve enerji yatırımları da yüzde 18 düşecek.

IEA'ya göre, bu bağlamda küresel petrol talebi yüzde 8.0, kömür tüketimi yüzde 7.0 düşerken, yenilenebilir enerji tüketimi hafif yükselecek. 

IEA raporunda, küresel ekonominin salgın etkisinden çıkışının yavaş olmasına bağlı olarak enerji talebinde tam toparlanmanın 2025'e kadar gecikebileceğine dikkat çekildi.

IEA'nın raporundaki baz senaryoya göre aşı ve tedavi bulunması küresel ekonominin 2021'e kadar ve enerji talebinin de 2023'e kadar toparlanması demek olabilir. 

IEA'ya göre "gecikmeli iyileşme senaryosu", öngürülen toparlanmayı iki yıl ileriye itebilir. IEA, bu senaryoda "daha derin yakın dönemli gerilemenin ekonominin büyüme potansiyelini yok edeceğini, yüksek işsizliliğin beşeri sermayeyi bitireceğini ve iflaslarla yapısal ekonomik değişimlerin bazı fiziki varlıkları getirisiz yapacağını" öngörüyor.


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