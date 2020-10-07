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Küresel ticarette toparlanma sinyalleri var

07.10.2020 14:59

Son güncelleme : 07.10.2020 15:05
Dünya ticaretinin, Covid-19 pandemisinin etkilerinden sıyrılma belirtileri gösterdiğine dikkat çeken Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ekonomistleri, buna karşın pandemideki artan vaka sayılarına bağlı olarak bu toparlanmanın aksayabileceği uyarısı yaptılar.



DHA

WTO ekonomistlerinin yeni raporuna göre, dünya ticaretinin 2020 yılında yüzde 9.2 daralması, 2021 yılında da yüzde 7.2 büyümesi bekleniyor. Rapora göre bu öngörüler, pandeminin evrimine ve hükümetlerin buna verdiği tepkilere bağlı olduğu için, önemli ölçüde belirsizlik de içeriyor. 

WTO'nun Nisan ayında açıkladığı raporda küresel ticaretin 2020 yılında yüzde 12.9 daralacağı öngörülüyordu. Buna karşılık, aynı raporda, küresel ticaretin yüzde 21.3 genişleme ile daha büyük bir toparlanma olacağı öngörülüyordu.

Raporda, bu yıl ticaretin özellikle Covid-19 ile ilişkili ürünlerde güçlü bir şekilde sürdüğüne de işaret edilerek, bu gelişmenin, hükümetlerin gereksinim duyulan ürünlere ulaşımlarında ticaretin sağladığı olanakları ortaya koyduğuna da dikkat çekildi.


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