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Macaristan faiz oranını değiştirmedi

25.08.2020 15:26

Son güncelleme : 25.08.2020 15:35
Macaristan Merkez Bankası faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.



Macaristan Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, gösterge 3 aylık mevduat faiz oranı değişmeyerek %0,60 olarak bırakıldı. Analistler de faizlerin aynı kalacağını bekliyorlardı.

Bilgi Notları:

- MNB önceki iki toplantısında faizi toplam 30 baz puan aşağı çekmişti.

- Gecelik mevduat faiz oranı -%0,05 olarak kaldı.

- Gecelik ve bir haftalık teminatlı borç verme faiz oranı %1,85 olarak kaldı.

- MNB'nin orta vadeli enflasyon hedefi +-1,00 puan olmak üzere  %3,0 seviyesinde bulunuyor.

- En son enflasyon yıllık %3,8, çekirdek enflasyon %4,5 olarak açıklanmıştı.

- MNB'nin 2020 yılı toplantı takvimi:

22.09.2020
20.10.2020
17.11.2020
15.12.2020


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