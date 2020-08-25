Macaristan Merkez Bankası faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.
Macaristan faiz oranını değiştirmedi
25.08.2020 15:26
Son güncelleme : 25.08.2020 15:35
Macaristan Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, gösterge 3 aylık mevduat faiz oranı değişmeyerek %0,60 olarak bırakıldı. Analistler de faizlerin aynı kalacağını bekliyorlardı.
Bilgi Notları:
- MNB önceki iki toplantısında faizi toplam 30 baz puan aşağı çekmişti.
- Gecelik mevduat faiz oranı -%0,05 olarak kaldı.
- Gecelik ve bir haftalık teminatlı borç verme faiz oranı %1,85 olarak kaldı.
- MNB'nin orta vadeli enflasyon hedefi +-1,00 puan olmak üzere %3,0 seviyesinde bulunuyor.
- En son enflasyon yıllık %3,8, çekirdek enflasyon %4,5 olarak açıklanmıştı.
- MNB'nin 2020 yılı toplantı takvimi:
22.09.2020
20.10.2020
17.11.2020
15.12.2020
15:201.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
15:207,3983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0207
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
15:208,7439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0460
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
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8,7603
En Düşük
8,6716
15:20457,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,70
|Açılış
|: 457,13
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|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler15:20
|INTEM
|14,30
|3.937.397
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|9.797.522
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|ORMA
|9,40
|383.479
|% 9,94
|
|SERVE
|7,85
|693.043
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|ETILR
|3,61
|111.654
|% -6,23
|
|THYAO
|11,44
|1.261.763.997
|% 3,25
|
|PETKM
|4,17
|934.970.798
|% 0,72
|
|SASA
|16,15
|819.172.515
|% 8,39
|
|TUPRS
|84,00
|527.498.268
|% -0,36
|
|YKBNK
|2,09
|507.883.982
|% -2,34
|
|YKBNK
|2,09
|507.883.982
|% -2,34
|
|EKGYO
|1,92
|445.364.703
|% -0,52
|
|PETKM
|4,17
|934.970.798
|% 0,72
|
|GSRAY
|3,06
|440.353.926
|% 4,79
|
|BJKAS
|3,23
|372.771.807
|% 1,57
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3938
|7,3983
|% 0,28
|
|Euro
|8,7376
|8,7439
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,6852
|9,7338
|% 0,75
|
|Frank
|8,0936
|8,1424
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9659
|1,9758
|% 0,20
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-3,73
|
|Altın Gr.
|456
|457
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|3.051
|3.097
|-16,00
|
|Tam
|3.024
|3.101
|-27,74
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|-13,42
|
|Çeyrek
|733
|750
|-6,71
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,04
|
|B. Petrol
|46,12
|46,12
|0,48
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