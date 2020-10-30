Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2,26 milyar dolar arttı.
Merkez Bankası brüt döviz rezervleri arttı
30.10.2020 07:36
Son güncelleme : 30.10.2020 07:37
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 2 milyar 264,0 milyon dolar artış gösterdi.
Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 42 milyar 822 milyon dolar olan rezervler, 23 Ekim ile sona eren haftada 45 milyar 86 milyon dolara geldi.
Bilgi Notları:
- Merkez Bankası altın rezervleri 42 milyar 667 milyon dolar seviyesinden 43 milyar 265 milyon dolar seviyesine geldi.
- Merkez Bankası toplam rezervleri 85 milyar 489 milyon dolar seviyesinden 88 milyar 351 milyon dolar seviyesine geldi.
- Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.
- Merkez Bankası döviz rezervleri 2019 sonunda 81 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
- Merkez Bankası altın rezervleri 2019 sonunda 25 milyar 79 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
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|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% 0,00
|
|TURSG
|5,58
|68.988.828
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,70
|5.228.467
|% 0,00
|
|YGYO
|1,08
|54.891.066
|% 0,00
|
|RTALB
|50,30
|225.307.566
|% 0,00
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% 0,00
|
|TURSG
|5,58
|68.988.828
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,70
|5.228.467
|% 0,00
|
|YGYO
|1,08
|54.891.066
|% 0,00
|
|RTALB
|50,30
|225.307.566
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 0,00
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 0,00
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 0,00
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3082
|8,3171
|% 0,35
|
|Euro
|9,7047
|9,7358
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,6763
|10,7298
|% -0,14
|
|Frank
|9,0074
|9,0616
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2021
|2,2131
|% 0,29
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|7,48
|
|Altın Gr.
|497
|498
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,09
|
|B. Petrol
|38,45
|38,45
|0,19
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