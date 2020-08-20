Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

BIST En Aktif Hisseler14:27
|BERA
|8,47
|30.661.108
|% 10,00
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|TLMAN
|17,42
|8.385.984
|% 9,97
|TRCAS
|3,71
|33.561.670
|% 9,76
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,3423
|7,3453
|% 0,78
|Euro
|8,6978
|8,7060
|% 0,78
|Sterlin
|9,6270
|9,6753
|% 1,06
|Frank
|8,0371
|8,0855
|% 1,24
|Riyal
|1,9543
|1,9641
|% 0,79
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|8,24
|Altın Gr.
|456
|456
|3,84
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-95,00
|Tam
|3.008
|3.085
|-75,36
|Yarım
|1.454
|1.492
|-36,45
|Çeyrek
|729
|746
|-18,23
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,06
|0,34
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|-0,46
Seans Raporu 14:27
- 14:43 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KOZAL, SAHOL
- 14:43 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, DOHOL, TUPRS
- 14:43XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 98 kaybederek (% -0.87 ) 1, 029
- 14:43 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY
- 14:43 IPEKE, AKENR, EGCYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında