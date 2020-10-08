Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 121 milyon dolar artarak 83 milyar 638 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankası rezervleri yükseldi
08.10.2020 14:57
Son güncelleme : 08.10.2020 14:58
AA
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 2 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 11 milyon dolar azalışla 41 milyar 409 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 25 Eylül'de 42 milyar 420 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 132 milyon dolar artışla 41 milyar 97 milyon dolardan 42 milyar 229 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 121 milyon dolar artarak 83 milyar 517 milyon dolardan 83 milyar 638 milyon dolara ulaştı.
14:421.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,20
|Açılış
|: 1.157
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|Önceki Kapanış
|: 1.152
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1.159
En Düşük
1.145
14:427,9297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0479
|Açılış
|: 7,9260
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|Önceki Kapanış
|: 7,8770
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7,9421
En Düşük
7,8628
14:429,3313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0549
|Açılış
|: 9,2900
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|Önceki Kapanış
|: 9,2400
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9,3543
En Düşük
9,2582
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
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|Açılış
|: 481,45
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|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler14:42
|PRZMA
|6,05
|18.851.015
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.881.379
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.885.337
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|4.105.667
|% 10,00
|
|DNISI
|12,76
|3.953.979
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|614.573
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.019.783
|% -9,92
|
|SISE
|6,74
|867.141.888
|% 0,75
|
|ASELS
|18,10
|750.040.591
|% -2,48
|
|TKNSA
|9,40
|556.088.654
|% -3,49
|
|PETKM
|4,45
|532.781.534
|% 1,14
|
|GARAN
|7,00
|475.541.739
|% -0,14
|
|IHLAS
|1,14
|226.152.395
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,28
|204.039.673
|% 2,40
|
|YGYO
|1,13
|173.150.492
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,69
|233.876.797
|% 0,60
|
|SISE
|6,74
|867.141.888
|% 0,75
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9252
|7,9297
|% 0,61
|
|Euro
|9,3240
|9,3313
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,1958
|10,2470
|% 0,40
|
|Frank
|8,5936
|8,6453
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1056
|2,1161
|% 0,47
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,92
|
|Altın Gr.
|481
|482
|2,95
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.173
|3.252
|31,46
|
|Yarım
|1.533
|1.573
|15,22
|
|Çeyrek
|769
|786
|7,61
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,06
|
|B. Petrol
|42,79
|42,79
|0,80
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