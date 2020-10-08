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Merkezi Kayıt Kuruluşu`nun faaliyet alanı genişletildi

08.10.2020 09:10

Son güncelleme : 08.10.2020 09:10
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ`nin (MKK) elektronik yönetim kurulu sistemi servis sağlayıcılığı hizmetinin kapsamının genişletilmesine karar verdi.



AA

TCMB'nin, MKK'nin ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, MKK'nin "şirketlerin yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılımı mümkün kılmak üzere yürüteceği elektronik yönetim kurulu sistemi servis sağlayıcılığı faaliyeti" izninin kapsamı, elektronik yönetim kurulu sisteminin yönetim kurulu toplantıları ve yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin toplantılarına ilave olarak bunların dışındaki diğer toplantılarda da kullanılabilecek şekilde genişletildi.

Söz konusu karar, "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" ile "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" uyarınca verildi.


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