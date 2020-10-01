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Mısır IMF`den 2,7 milyar dolar kredi alıyor

01.10.2020 18:04

Son güncelleme : 01.10.2020 18:07
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan 2,7 milyar dolarlık kredi anlaşmasının onaylanmasına karar verdi.



AA

Mısır parlamentosunun 17 Haziran 2020'de gerçekleştirdiği oturumda krediyi onaylamasının ardından, Sisi'nin bu yönde çıkardığı kararname bugün resmi gazetede yayımlandı.

Kahire ve IMF arasında anlaşmaya varılan 2,7 milyar dolar, Mısır'ın Fondaki payının yüzde 100'ünü oluşturuyor. Mısır'ın bu yıl Kovid-19 salgınının olumsuz mali ve ekonomik sonuçları nedeniyle dövize ihtiyacı arttı.

Mısır'ın dış borcu, mart ayında sona eren 2019/2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,78 artarak 111,3 milyar dolara yükseldi.


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