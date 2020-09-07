Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş indirime gidilecek.
Motorinde 21 kuruş indirim
07.09.2020 17:40
Son güncelleme : 07.09.2020 17:43
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,95 lira olacak.
Motorinin litresi İstanbul'da 6,11 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 6,20 liradan 5,99 liraya inecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
17:271.096
En Yüksek
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|: 0,88%
|| 9,51
|Açılış
|: 1.090
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|Önceki Kapanış
|: 1.086
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1.097
En Düşük
1.090
17:277,4654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0320
|Açılış
|: 7,4750
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|Önceki Kapanış
|: 7,4660
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7,4654
En Düşük
7,4198
17:278,8313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 8,8150
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|Önceki Kapanış
|: 8,8050
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8,8379
En Düşük
8,7626
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 462,87
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|Önceki Kapanış
|: 462,32
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464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler17:27
|YYAPI
|0,99
|16.051.690
|% 10,00
|
|HATEK
|13,09
|26.261.533
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.753.539
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.989.363
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.989.363
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.703.676
|% -10,00
|
|LUKSK
|27,02
|4.974.979
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.777.147
|% -9,89
|
|GSRAY
|3,90
|1.087.435.221
|% 8,33
|
|SISE
|6,28
|795.101.673
|% 0,32
|
|FENER
|40,72
|748.446.901
|% 9,99
|
|TURSG
|6,09
|747.667.580
|% 2,35
|
|EKGYO
|1,81
|704.738.092
|% 4,02
|
|EKGYO
|1,81
|704.738.092
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,90
|1.087.435.221
|% 8,33
|
|ADESE
|2,14
|298.070.482
|% 4,90
|
|PETKM
|4,01
|525.025.319
|% 2,30
|
|SISE
|6,28
|795.101.673
|% 0,32
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4627
|7,4654
|% 0,43
|
|Euro
|8,8261
|8,8313
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,7967
|9,8458
|% -0,46
|
|Frank
|8,1203
|8,1692
|% 0,20
|
|Riyal
|1,9839
|1,9938
|% 0,39
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-5,50
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,34
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.059
|3.135
|-5,27
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-2,55
|
|Çeyrek
|741
|758
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,89
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|41,93
|41,93
|-0,73
|
Seans Raporu
17:27
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17:37VERTU
Yüzde 9.89 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 148, 197 adet işlem
-
17:36BJKAS
Yüzde 6.87 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 138, 858 adet işlem
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17:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 46 artarak (% 0.69 ) 1, 232
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17:35XU100
Endeks 1, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 9, 851.00 milyon TL de
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Yüzde 4.58 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 046, 466 adet işlem