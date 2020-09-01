New York borsası, güne karışık seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,38 kayıpla 28.323,11 puandan işlem gördü.
New York borsası nasıl açıldı?
01.09.2020 17:57
Son güncelleme : 01.09.2020 17:57
AA
S&P 500 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 3.496,40 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 kazançla 11.823,98 puandan işlem görmeye başladı.
ABD'de dün borsalarda karışık bir seyir hakim olmasına rağmen ağustos ayı rekorlarla tamamlandı.
Endeksler, 1980'lerden bu yana kaydedilen en iyi ağustos ayı performansını gösterirken, S&P 500 endeksi yüzde 7, Nasdaq endeksi yüzde 9,6 artarak aylık bazda kapanış rekorlarını kırdı. Dow Jones endeksi de yüzde 7,6 primle tarihinin en yüksek ikinci aylık kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler bugün imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.
17:411.083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,58
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
17:417,3586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
17:418,8026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0308
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
17:41466,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,88
|Açılış
|: 466,72
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler17:41
|DOGUB
|4,73
|51.378.049
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.918.373
|% 10,00
|
|QNBFB
|75,45
|14.883.237
|% 9,99
|
|PEKGY
|12,11
|25.047.592
|% 9,99
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|ULAS
|2,89
|59.049.389
|% -9,40
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|SISE
|6,17
|992.833.484
|% 2,15
|
|ASELS
|16,63
|778.049.351
|% 2,40
|
|GARAN
|6,84
|703.900.044
|% 1,18
|
|FENER
|28,20
|646.657.082
|% 9,98
|
|KRDMD
|3,01
|611.100.474
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,75
|417.170.417
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,01
|611.100.474
|% -1,31
|
|SISE
|6,17
|992.833.484
|% 2,15
|
|PETKM
|3,93
|582.936.854
|% 0,51
|
|GSRAY
|3,18
|435.833.712
|% 2,58
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3517
|7,3586
|% 0,17
|
|Euro
|8,7932
|8,8026
|% 0,35
|
|Sterlin
|9,8469
|9,8962
|% 0,57
|
|Frank
|8,0608
|8,1094
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9570
|1,9668
|% 0,20
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.972
|3,74
|
|Altın Gr.
|466
|467
|1,72
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|28,39
|28,42
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,07
|
|B. Petrol
|46,18
|46,18
|0,90
|