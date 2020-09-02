Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

New York borsası nasıl açıldı?

02.09.2020 17:45

Son güncelleme : 02.09.2020 17:50
New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,40 artışla 28.759,43 puandan işlem gördü.



AA

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 yükselişle 3.544,49 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 kazançla 12.039,08 puandan işlem görmeye başladı.

Eylül ayına güçlü bir başlangıç yapan endeksler, beklentilerin altında kalan özel sektör istihdam verisine rağmen açılışta teknoloji hisselerinin önderliğinde yükseliş kaydetti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Amerikan özel sektörü, ağustosta 428 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı. Bu dönemde beklenenden daha az bir artış gösteren özel sektör istihdamının 950 bin kişi artacağı tahmin ediliyordu.


ETİKETLER
New YorkborsaSon haber




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:341.087
Değişim :  0,13% |  1,45
Açılış :  1.086  
Önceki Kapanış :  1.085  
En Yüksek
1.091 En Düşük
1.080
BIST En Aktif Hisseler17:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 31,02 689.169.992 % 10,00  
PKENT 1.131,30 4.605.879 % 10,00  
YONGA 31,46 640.903 % 10,00  
BALAT 2,31 846.081 % 10,00  
ARTI 2,42 433.740 % 10,00  
daha fazla
17:34 Alış Satış %  
Dolar 7,3880 7,3905 % 0,31  
Euro 8,7477 8,7520 % -0,29  
Sterlin 9,8027 9,8518 % -0,25  
Frank 8,0747 8,1233 % 0,11  
Riyal 1,9638 1,9736 % 0,31  
daha fazla
17:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.943 -28,13  
Altın Gr. 462 462 -4,68  
Cumhuriyet 3.069 3.115 -32,00  
Tam 3.054 3.131 -32,03  
Yarım 1.476 1.515 -15,49  
Çeyrek 740 757 -7,75  
Gümüş.Ons 27,36 27,39 -0,74  
Gümüş Gr. 6,51 6,51 -0,15  
B. Petrol 45,63 45,63 0,05  
Seans Raporu 17:34
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru