New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,40 artışla 28.759,43 puandan işlem gördü.
New York borsası nasıl açıldı?
02.09.2020 17:45
Son güncelleme : 02.09.2020 17:50
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S&P 500 endeksi yüzde 0,51 yükselişle 3.544,49 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 kazançla 12.039,08 puandan işlem görmeye başladı.
Eylül ayına güçlü bir başlangıç yapan endeksler, beklentilerin altında kalan özel sektör istihdam verisine rağmen açılışta teknoloji hisselerinin önderliğinde yükseliş kaydetti.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Amerikan özel sektörü, ağustosta 428 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı. Bu dönemde beklenenden daha az bir artış gösteren özel sektör istihdamının 950 bin kişi artacağı tahmin ediliyordu.
17:341.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,45
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.080
17:347,3905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3946
En Düşük
7,3588
17:348,7520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0258
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
17:34461,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -4,78
|Açılış
|: 461,99
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
460,97
BIST En Aktif Hisseler17:34
|FENER
|31,02
|689.169.992
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.605.879
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.548.703
|% -10,00
|
|OZBAL
|6,59
|156.125.433
|% -9,97
|
|DOGUB
|4,26
|101.396.829
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|SANFM
|6,12
|28.426.101
|% -8,52
|
|SISE
|6,20
|955.454.091
|% 0,00
|
|BJKAS
|3,38
|754.242.229
|% 9,03
|
|GSRAY
|3,48
|751.157.534
|% 9,78
|
|FENER
|31,02
|689.169.992
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,48
|650.072.840
|% 8,95
|
|BJKAS
|3,38
|754.242.229
|% 9,03
|
|EKGYO
|1,76
|405.878.868
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,48
|751.157.534
|% 9,78
|
|PETKM
|3,96
|628.201.945
|% 0,00
|
|SISE
|6,20
|955.454.091
|% 0,00
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3880
|7,3905
|% 0,31
|
|Euro
|8,7477
|8,7520
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,8027
|9,8518
|% -0,25
|
|Frank
|8,0747
|8,1233
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9638
|1,9736
|% 0,31
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-28,13
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-4,68
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-32,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|-32,03
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|-15,49
|
|Çeyrek
|740
|757
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,39
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,15
|
|B. Petrol
|45,63
|45,63
|0,05
|
Seans Raporu
17:34
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17:49FLAP
Yüzde 4.46 oranında artışla 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 033, 508 adet işlem
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Yüzde 6.09 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 847, 117 adet işlem
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17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 5 artarak (% 0.04 ) 1, 223
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17:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi BJKAS, GSRAY, EKGYO
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17:46CMENT
Yüzde 5.88 oranında artışla 25.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 026 adet işlem