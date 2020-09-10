New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,40 artışla 28.051,04 puandan işlem gördü.
New York borsası nasıl açıldı?
10.09.2020 17:03
Son güncelleme : 10.09.2020 17:12
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S&P 500 endeksi yüzde 0,57 yükselişle 3.418,19 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 kazançla 11.257,19 puandan işlem görmeye başladı.
New York borsasında 3 gün süren düşüşün ardından dün toparlanma gösteren endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğündeki yukarı yönlü seyrini bugün de sürdürdü.
Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta değişim göstermeyerek 884 bin oldu. Beklentinin üzerinde seyreden verinin, 846 bin seviyesinde gerçekleşmesi tahmin ediliyordu.
16:551.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,80
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.106
En Düşük
1.094
16:557,4287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0562
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4147
16:558,8494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0116
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
16:55468,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,65
|Açılış
|: 468,23
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
470,91
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler16:55
|GLRYH
|17,82
|172.358.580
|% 10,00
|
|DAGI
|11,33
|4.786.889
|% 10,00
|
|KONYA
|486,20
|87.047.865
|% 10,00
|
|TKURU
|333,30
|520.281
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.821.502
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.282.790.091
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|31.393.211
|% -9,97
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|TSPOR
|6,45
|985.700.515
|% -9,92
|
|DIRIT
|2,40
|1.140.663
|% -9,09
|
|RTALB
|57,05
|771.363.769
|% 9,92
|
|EKGYO
|1,80
|320.794.029
|% 0,00
|
|ODAS
|2,56
|222.169.633
|% -2,29
|
|PGSUS
|45,84
|198.962.733
|% 0,61
|
|CEMAS
|1,57
|198.592.271
|% 3,29
|
|ODAS
|2,56
|222.169.633
|% -2,29
|
|IHLGM
|1,44
|118.324.544
|% 2,13
|
|ADESE
|2,15
|97.322.477
|% -0,92
|
|PEKGY
|3,02
|75.645.465
|% 1,00
|
|TKNSA
|6,74
|169.238.556
|% -4,53
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4220
|7,4279
|% -0,76
|
|Euro
|8,8415
|8,8491
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,5896
|9,6377
|% -1,22
|
|Frank
|8,1733
|8,2225
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9749
|1,9848
|% -0,80
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.963
|15,89
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|7,00
|
|Tam
|3.098
|3.177
|8,93
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|4,32
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,16
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,44
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,05
|
|B. Petrol
|40,72
|40,72
|-0,07
|
Seans Raporu
16:55
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-
17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 19 artarak (% 0.42 ) 1, 240
-
17:08
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, ZOREN, ALBRK
-
17:08DAGI
Yüzde 10.00 oranında artışla 11.33 lira fiyatla işlem gören hissede 441, 509 adet işlem
-
17:05IHGZT
Yüzde 7.88 oranında artışla 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 420, 325 adet işlem
-
17:03XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 16, 252.00 milyon TL de