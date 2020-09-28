New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,47 artışla 27.573,02 puandan işlem gördü.
New York borsası nasıl açıldı?
28.09.2020 17:18
Son güncelleme : 28.09.2020 17:24
AA
S&P 500 endeksi yüzde 1,43 yükselişle 3.345,60 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,50 kazançla 11.076,79 puandan işlem görmeye başladı.
ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin yarattığı belirsizlik ve yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayısına rağmen endekslerdeki pozitif seyirde, salgının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine dair beklentiler etkili oldu.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Kovid-19 teşvik paketine ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda anlaştıklarını bildirmesinin ardından Pelosi de hafta sonu bir başka teşvik paketinin hayata geçirilmesinin "mümkün" olduğunu söyledi.
17:081.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,76
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
17:087,7803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1221
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
17:089,0825
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,1753
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1493
En Düşük
8,8904
17:08466,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 8,12
|Açılış
|: 466,77
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
471,40
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler17:08
|DURDO
|20,46
|8.518.201
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|DESPC
|11,56
|33.920.231
|% 9,99
|
|TLMAN
|37,42
|4.505.854
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AYCES
|91,90
|17.502.174
|% -9,99
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|SEKUR
|12,18
|9.806.200
|% -7,66
|
|SISE
|7,54
|3.061.656.948
|% 6,65
|
|GARAN
|7,04
|1.577.171.349
|% -1,81
|
|ASELS
|17,48
|857.523.550
|% 1,51
|
|CEMTS
|15,24
|542.340.937
|% 1,87
|
|PETKM
|4,22
|521.855.784
|% 0,00
|
|SISE
|7,54
|3.061.656.948
|% 6,65
|
|GARAN
|7,04
|1.577.171.349
|% -1,81
|
|ODAS
|2,72
|461.282.159
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,09
|286.519.002
|% -0,95
|
|PETKM
|4,22
|521.855.784
|% 0,00
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7760
|7,7803
|% 1,59
|
|Euro
|9,0724
|9,0825
|% 1,97
|
|Sterlin
|9,9713
|10,0213
|% 2,46
|
|Frank
|8,3480
|8,3983
|% 1,64
|
|Riyal
|2,0675
|2,0778
|% 1,56
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|5,78
|
|Altın Gr.
|467
|467
|8,42
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|50,00
|
|Tam
|3.091
|3.169
|47,89
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|23,17
|
|Çeyrek
|749
|766
|11,58
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,79
|5,79
|0,15
|
|B. Petrol
|42,29
|42,29
|-0,12
|
Seans Raporu
17:08
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-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 14 kaybederek (% -0.21 ) 1, 028
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYO, BALAT, MMCAS, TKURU, OSMEN, COSMO, ALMAD, RODRG, DARDL, ATSYH
-
17:19
DNISI, DGATE, AKSGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:19
YONGA, AYCES, ITTFH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:19
Bu seansda işlem gören 289 hisse senedinden 149 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 130 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem