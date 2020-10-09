New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,37 artışla 28.530,42 puandan işlem gördü.
New York borsası nasıl açıldı?
09.10.2020 17:20
Son güncelleme : 09.10.2020 17:38
AA
S&P 500 endeksi yüzde 0,53 yükselişle 3.465,07 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 kazançla 11.420,98 puandan işlem görmeye başladı. Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler etkili oldu.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Özel Kalem Müdürü Drew Hammill, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, Pelosi ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in ekonomik destek paketine ilişkin 40 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Hammill, ikilinin görüşmede kapsamlı bir destek paketi üzerinde anlaşma olasılığını ele aldığını bildirdi.
Hammill, Hazine Bakanı Mnuchin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın kapsamlı bir destek paketi üzerinde anlaşmak istediğini ilettiğini aktardı.
17:221.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,71
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.163
En Düşük
1.151
17:227,8794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0641
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8752
17:229,3090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0415
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,3051
17:22488,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,45
|Açılış
|: 488,89
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler17:22
|DYOBY
|14,52
|249.660.102
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|23.920.617
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.806.566
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.250.440
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|267.871
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|1.823.326
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|2.528.698
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|1.864.993
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|355.816
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.651.358
|% -9,99
|
|PETKM
|4,57
|1.869.170.307
|% 3,16
|
|SISE
|6,90
|1.240.117.524
|% 1,62
|
|GARAN
|7,08
|899.268.802
|% 1,58
|
|TUPRS
|83,10
|762.941.896
|% 1,53
|
|ASELS
|18,11
|628.286.481
|% 0,06
|
|PETKM
|4,57
|1.869.170.307
|% 3,16
|
|ZOREN
|2,74
|620.862.390
|% 0,74
|
|SISE
|6,90
|1.240.117.524
|% 1,62
|
|KRDMD
|3,44
|585.055.365
|% 1,47
|
|USAK
|2,12
|324.779.317
|% 0,95
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8750
|7,8794
|% -0,81
|
|Euro
|9,3019
|9,3090
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,2083
|10,2595
|% -0,30
|
|Frank
|8,6109
|8,6628
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0972
|2,1077
|% -0,61
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|33,99
|
|Altın Gr.
|489
|489
|5,61
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.221
|3.301
|45,55
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|22,04
|
|Çeyrek
|781
|798
|11,01
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,18
|
|B. Petrol
|43,11
|43,11
|-0,23
|