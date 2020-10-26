New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
New York borsası nasıl açıldı?
26.10.2020 17:03
Son güncelleme : 26.10.2020 17:05
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 290 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,05 azalışla 28.038,25 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,96 düşüşle 3.432 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 azalışla 11.453,71 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgının etkileriyle mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine dair belirsizlik etkili oldu.
Kovid-19 vaka sayılarındaki artış başta Avrupa olmak üzere sıkı tedbirlerin yeniden uygulanmasını gündeme getirirken, ABD'de cuma ve cumartesi günlük yeni vaka sayısı 80 bini geçti.
Ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerde ise Beyaz Saray yönetimi ile Demokratlar arasında henüz bir anlaşmaya varılamaması piyasaları endişelendirmeye devam etti.
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, katıldığı bir televizyon programında, ekonomik destek paketine ilişkin görüşmelerin yavaşladığını ancak hala devam ettiğini söyledi.
Analistler, yeni haftada ABD'deki seçim süreci ve ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler ile ülkenin perşembe günü açıklanacak 3. çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini bildirdi.
16:491.155
En Yüksek
|Değişim
|: -2,99%
|| -35,56
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
16:498,0919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1248
|Açılış
|: 8,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
16:499,5672
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1180
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
16:49494,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,75
|Açılış
|: 494,96
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
495,61
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler16:49
|RTALB
|49,52
|263.817.370
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.014.433
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|6.974.721
|% 9,98
|
|KONYA
|749,20
|335.010.687
|% -10,00
|
|TEKTU
|1,71
|102.287.423
|% -10,00
|
|PENGD
|4,95
|35.560.184
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|9.871.351
|% -10,00
|
|CEOEM
|7,20
|94.298.045
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|2.750.042.880
|% 5,49
|
|ECILC
|7,43
|1.263.374.075
|% 3,92
|
|GARAN
|6,85
|965.086.358
|% -3,11
|
|SISE
|6,47
|812.212.179
|% -4,99
|
|FENER
|37,32
|692.351.425
|% -1,69
|
|TSKB
|1,92
|2.750.042.880
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,80
|556.105.913
|% -3,74
|
|EKGYO
|1,71
|440.628.077
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,38
|658.705.498
|% -2,87
|
|YKBNK
|2,12
|401.324.322
|% -4,50
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0883
|8,0919
|% 1,57
|
|Euro
|9,5615
|9,5672
|% 1,25
|
|Sterlin
|10,5009
|10,5536
|% 1,34
|
|Frank
|8,8827
|8,9362
|% 1,22
|
|Riyal
|2,1502
|2,1610
|% 1,52
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|5,56
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,66
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|61,00
|
|Tam
|3.257
|3.338
|47,67
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|23,06
|
|Çeyrek
|790
|807
|11,52
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,45
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|0,03
|
|B. Petrol
|40,99
|40,99
|-1,08
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 58 kaybederek (% -2.73 ) 1, 270
-
17:04XU100
Endeks 1, 155 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 98 altında . İşlem hacmi 21, 592.00 milyon TL de
-
17:04NUHCM
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 30.30 lira fiyatla işlem gören hissede 544, 928 adet işlem
-
17:03AKENR
Yüzde -9.36 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 838, 521 adet işlem
-
17:02AKENR
Yüzde -8.94 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 656, 709 adet işlem