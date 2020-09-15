New York Fed imalat endeksi beklentiyi aştı













AA

New York Fed'in eylül ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi eylülde 13,3 puan artışla 17 değerine çıktı.

Bu dönemde hızlı bir yükseliş kaydeden ve New York eyaletindeki ekonomik faaliyette sağlam bir büyümeye işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, eylülde 6 değerini alması yönündeydi.

Endeks, temmuzda 17,2 değerine yükselerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana ilk kez pozitif bir seyir izlemiş, ağustos ayında ise 3,7 değerine gerilemişti.

Yeni sipariş endeksi, eylülde 8,8 puan artarak 7,1 değerine, sevkiyat endeksi de 7,4 puanlık artışla 14,1 değerine yükseldi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 34,3'ten 40,3 değerine çıktı.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.