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Otomotiv sektöründen 1,5 milyar dolarlık ihracat

06.09.2020 12:35

Son güncelleme : 06.09.2020 12:36
Türkiye otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatının 1 milyar 545 milyon dolar olduğu bildirildi.



AA

 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin dış satımı geçen ay hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hem de otomotiv fabrikalarının bakım onarım faaliyetleri için üretime ara vermesinden etkilendi.

Otomotiv endüstrisinin ağustos ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 düşüşle 1 milyar 545 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 12 oldu. Sektörün ocak-ağustos dönemi 8 aylık dış satımı da 14 milyar 536 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Tedarik endüstrisi ihracatı 729 milyon dolar

Ağustosta ürün grupları bazında dış satım, tedarik endüstrisinde 729 milyon, binek otomobilde 406 milyon, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda 237 milyon ve otobüs-minibüs-midibüste 79,9 milyon dolar olarak kaydedildi.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ağustosta yüzde 8,9, ikinci sıradaki Fransa'ya 10, üçüncü sıradaki İtalya'ya da yüzde 26 artış yaşandı. Diğer pazarlardan Birleşik Krallık'a ihracatta yüzde 8 azalış, ABD'ye yüzde 8, Romanya'ya yüzde 27 ve İspanya'ya da yüzde 23 artış oldu. Rusya'ya yüzde 4 ve Belçika'ya yüzde 1 azalış görülürken Polonya'ya yüzde 12 ve Fas'a yüzde 56 ihracat artışları dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ağustos ayında ana ürün grupları bazında tek artışın tedarik endüstrisinde yaşandığı bilgisini paylaştı.

Çelik, "Tedarik endüstrisinde en büyük pazarlarımız Almanya'ya yüzde 9, Fransa'ya 10 ve İtalya'ya yüzde 26 artış kaydettik. Kovid-19 salgınının etkisine rağmen AB ülkeleri yüzde 72'lik pay ile yine en büyük pazarımız olmayı sürdürdü." açıklamasında bulundu.


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