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Petrol ithalatı temmuzda yüzde 6,1 arttı

25.09.2020 09:32

Son güncelleme : 25.09.2020 09:33
Türkiye`nin toplam petrol ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarak 4 milyon 352 bin 755 tona yükseldi.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 7,6 artışla 3 milyon 98 bin 628 ton oldu.

Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 1 milyon 41 bin 66 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 975 milyon 275 bin tonla Rusya ve 713 bin 896 tonla Nijerya izledi.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 16,5 azalarak 850 bin 622 tona düştü. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artışla 4 milyon 352 bin 755 ton olarak gerçekleşti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 50,8 azaldı

Havacılık yakıtları ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 74,84 azalarak 122 bin 129 tona geriledi. Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 58 düşüşle 44 bin 897 tona düştü.

Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 45 artışla 140 bin 402 tona ulaşırken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 58,40 azalarak 87 bin 144 ton oldu.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yaklaşık yüzde 50,8 azalarak 519 bin 967 tona geriledi.

Rafineri petrol ürünleri üretimi

Motorin türleri üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 artışla 1 milyon 601 bin 723 tona yükselirken, benzin türleri üretimi yüzde 25,7 düşüşle 338 bin 971 tona geriledi.

Havacılık yakıtları üretimi yüzde 69,9 azalışla 162 bin 657 ton, denizcilik yakıtları üretimi ise 79,2 düşüşle 35 bin 622 ton olarak kayıtlara geçti.

Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 11,5 azalarak 2 milyon 832 bin 164 tona geriledi.

Petrol ürünü satışları

Bu dönemde, motorin türleri satışı yüzde 3,7 artışla 2 milyon 549 bin 490 tona, benzin türleri satışı da yüzde 17,4 artışla 275 bin 763 tona yükseldi.

Böylece, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre Türkiye'de diğer ürünlerle birlikte petrol ürünü satışları yüzde 4,4 artarak 2 milyon 957 bin 674 ton seviyesinde gerçekleşti.


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