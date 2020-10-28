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Petrol ne kadar oldu?

28.10.2020 09:43

Son güncelleme : 28.10.2020 09:44
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 40,98 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 41,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,51 düşüşle 40,98 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 38,81 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 4,6 milyon varillik artış tahmini, küresel piyasada stok fazlası endişelerini artırırken fiyatlarda düşüşe neden oldu. Piyasa beklentisi stokların 1,2 milyon varil düşeceği yönündeydi.

Libya'da, petrol tesisleri ve limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırılmasının ardından tekrar başlayan üretimin piyasalarda oluşturduğu arz fazlası endişesi de fiyatlardaki düşüşü destekliyor.

Talep tarafında ise dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışın uluslararası petrol piyasalarında oluşturduğu "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesi fiyatlarda baskı oluşturmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 43,9 milyonu geçti. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD, 8,7 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 7,9 milyondan fazla vaka sayısıyla Hindistan ve yaklaşık 5,4 milyon vakayla Brezilya izledi.

Öte yandan, ABD'de Zeta kasırgasının Meksika Körfezi'nde etkili olmaya başlamasıyla enerji şirketlerinin bölgedeki açık deniz petrol ve doğal gaz platformlarındaki faaliyetlerini durdurması ise fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi, kasırga nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 49'unun, doğal gaz üretiminin ise yüzde 55'inin durdurulduğunu bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 40,97 ile 41,08 dolar aralığının direnç, 40,86 ile 40,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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B. Petrol 40,97 40,97 -0,64  
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