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Petrolün varili 41,93 dolar

08.09.2020 09:10

Son güncelleme : 08.09.2020 09:11
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 41,93 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 41,51 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 08.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 azalışla 41,93 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,02 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde KOVID-19 vakalarının hızla artış göstermeye devam etmesi ve yaz sezonunun sona ermesiyle ABD, Avrupa ve Asya'nın büyük ekonomilerinde taşıt kullanımı ve benzin tüketiminin azalması piyasa oyuncularının talep endişelerini artırarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 27 milyonu aşarken, can kaybı 892 bini geçti. ABD, 6,3 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, Hindistan yaklaşık 4,2 milyon vakayla dün ilk kez Brezilya’nın önüne geçerken, Brezilya yaklaşık 4,1 milyon vakayla üçüncü sırada geliyor.

Brent petrolde teknik olarak 41,98 ile 41,99 dolar aralığının direnç, 41,91 ile 41,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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