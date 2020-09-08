Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 41,93 dolardan işlem görüyor.
Petrolün varili 41,93 dolar
08.09.2020 09:10
Son güncelleme : 08.09.2020 09:11
AA
Dün 41,51 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 08.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 azalışla 41,93 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,02 dolardan alıcı buldu.
Dünya genelinde KOVID-19 vakalarının hızla artış göstermeye devam etmesi ve yaz sezonunun sona ermesiyle ABD, Avrupa ve Asya'nın büyük ekonomilerinde taşıt kullanımı ve benzin tüketiminin azalması piyasa oyuncularının talep endişelerini artırarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 27 milyonu aşarken, can kaybı 892 bini geçti. ABD, 6,3 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, Hindistan yaklaşık 4,2 milyon vakayla dün ilk kez Brezilya’nın önüne geçerken, Brezilya yaklaşık 4,1 milyon vakayla üçüncü sırada geliyor.
Brent petrolde teknik olarak 41,98 ile 41,99 dolar aralığının direnç, 41,91 ile 41,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
17:591.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.098
En Düşük
1.090
17:597,4625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4648
En Düşük
7,4364
17:598,8271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0163
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8271
En Düşük
8,7918
17:59462,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,62
|Açılış
|: 462,94
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
463,54
En Düşük
460,79
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.993.590
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.993.590
|% 10,00
|
|HATEK
|13,09
|26.508.986
|% 10,00
|
|YYAPI
|0,99
|16.418.303
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|12.022.991
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|8.791.307
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|603.680
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|6.003.034
|% -9,89
|
|ATSYH
|2,25
|251.455
|% -6,25
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,48
|
|TURSG
|6,08
|800.543.017
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 4,60
|
|FENER
|40,72
|750.656.735
|% 9,99
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|PETKM
|4,01
|636.353.037
|% 2,30
|
|ADESE
|2,14
|318.971.474
|% 4,90
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,48
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4588
|7,4630
|% 0,12
|
|Euro
|8,8213
|8,8299
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7672
|9,8162
|% -0,15
|
|Frank
|8,0936
|8,1424
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9828
|1,9928
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|6,63
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,11
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|41,96
|41,96
|-0,06
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58ADESE
Yüzde 5.39 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 977, 491 adet işlem
-
17:57EDIP
Yüzde 4.24 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 377, 463 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, DOHOL, KRDMD
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 24 artarak (% 0.72 ) 1, 006
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BEYAZ, MEGAP, ARTI, KSTUR, UZERB, SELGD, MMCAS, ETILR, EMNIS, MEGAP