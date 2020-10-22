Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Petrolün varili ne kadar oldu?

22.10.2020 09:54

Son güncelleme : 22.10.2020 09:56
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 41,68 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 41,45 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,73 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 41,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,95 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine dair belirsizliklerin sürmesi etkili oluyor.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) "Bej Kitap" raporunda Amerikan ekonomisiyle ilgili çizilen belirsiz tablo petrol talebiyle ilgili endişeleri arttırarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış sürerken, Brezilya'da Oxford Üniversitesinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı adayının deneylerine katılan bir gönüllü doktorun yaşamını yitirmesi salgını sona erdirme çalışmalarının beklenenden uzun sürebileceği ve dolayısıyla talebin bir süre daha düşük seyretmeye devam edeceği sinyalini vererek fiyatları olumsuz etkiliyor.

Öte yandan Libya’da petrol tesisleri ve limanları üzerindeki blokajın kalkmasının ardından ülkenin petrol ihracatına yeniden başlayarak piyasaya günlük 500,000 varil petrol sürmesi ve hükümetin bu rakamı yıl sonuna kadar iki katına çıkarmayı umduğunu açıklaması, düşük talep baskısı altındaki petrol fiyatlarına olumsuz yansıyor.

ABD'de ham petrol stoklarında piyasa beklentisi doğrultusunda düşüş gerçekleşmesi, fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı az da olsa hafifletiyor. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon varil azaldı.

Brent petrolde teknik olarak 42,69 ile 41,66 dolar aralığının direnç, 41,10 ile 40,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


ETİKETLER
petrolson haberABD




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.212
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.212  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 23,38 5.892.813 % 0,00  
SAHOL 8,70 129.945.952 % 0,00  
TKFEN 15,28 238.821.946 % 0,00  
THYAO 10,45 500.564.367 % 0,00  
VESTL 18,39 101.871.024 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7988 7,8030 % -0,12  
Euro 9,2504 9,2586 % -0,06  
Sterlin 10,2417 10,2930 % 0,01  
Frank 8,5912 8,6430 % -0,04  
Riyal 2,0776 2,0880 % 0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.917 -7,27  
Altın Gr. 482 482 -1,87  
Cumhuriyet 3.213 3.261 21,00  
Tam 3.199 3.278 24,26  
Yarım 1.546 1.586 11,73  
Çeyrek 775 793 5,87  
Gümüş.Ons 24,91 24,95 -0,12  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 -0,03  
B. Petrol 41,71 41,71 0,00  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru