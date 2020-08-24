Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 45,01 dolardan işlem görüyor.
Petrolün varili yeni haftada ne kadar oldu?
24.08.2020 09:50
Son güncelleme : 24.08.2020 09:52
AA
Cuma günü 43,59 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 45,01 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42,39 dolardan alıcı buldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıklaması, tüketimdeki azalışın yeniden artacağı beklentisini destekleyerek fiyatlar üzerinde olumlu etki oluşturdu.
Trump, ayrıca, yakın zamanda Kovid-19 aşısıyla ilgili güzel haberler vereceklerini kaydetti. Meksika Körfezi'nde üretimi durma noktasına getiren fırtına da fiyatların yükselmesinde rol oynadı. Karayipler ve Meksika Körfezi'nde dün etkili olan tropik fırtına nedeniyle enerji firmaları, çalışanlarını açık deniz petrol sahalarından geri çağırarak üretime ara vermek zorunda kaldı.
Brent petrolde teknik olarak 45,13 ile 45,24 dolar aralığının direnç, 44,90 ile 44,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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|KENT
|2.321,90
|27.540.474
|% 683,30
|
|GRNYO
|2,25
|8.746.444
|% 0,23
|
|KLGYO
|5,91
|47.691.249
|% 0,00
|
|SANEL
|3,49
|3.138.230
|% 0,00
|
|MRSHL
|140,00
|3.584.204
|% 0,00
|
|ANACM
|5,32
|46.765.433
|% -0,01
|
|KLGYO
|5,91
|47.691.249
|% 0,00
|
|SANEL
|3,49
|3.138.230
|% 0,00
|
|MRSHL
|140,00
|3.584.204
|% 0,00
|
|RYSAS
|5,83
|69.667.349
|% 0,00
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% 0,00
|
|TUPRS
|82,90
|4.918.704.209
|% 0,00
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% 0,00
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,07
|1.086.201.397
|% 0,00
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|829.956.194
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|714.737.700
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% 0,00
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3498
|7,3554
|% 0,26
|
|Euro
|8,6753
|8,6870
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,5958
|9,6439
|% 0,22
|
|Frank
|8,0247
|8,0730
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9533
|1,9631
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-2,92
|
|Altın Gr.
|456
|457
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.135
|44,00
|
|Tam
|3.042
|3.117
|22,63
|
|Yarım
|1.470
|1.508
|10,95
|
|Çeyrek
|737
|754
|5,48
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,49
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,09
|
|B. Petrol
|44,98
|44,98
|0,05
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