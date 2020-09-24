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Piyasa hacmi 325 milyar doların altına indi

24.09.2020 09:50

Son güncelleme : 24.09.2020 09:51
Kripto para piyasalarında yeni haftaya 351.28 milyar dolar ile başlayan toplam piyasa hacmindeki düşüş sürdü ve son 24 saatte yaklaşık 6.0 milyar dolarlık düşüşle 324.07 milyar dolara çekilerek 325 milyar doların da altına indi.



DHA

Bu gelişmeler üzerine, en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 84'ünün değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.89 düşüşle 10,291 dolara inerken, piyasa hacmi de, 190.371 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarında yaşanan genel satış dalgasının devamıyla, hafta ortasında 75 milyar dolara kadar gerileyen 24 saatlik işlem hacmi de 6.0 milyar dolar kadar toparlanarak 81.43 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,153 kripto para biriminin işlem gördüğü 29,866 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.8'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.89 düşüşle 10,291.60 dolar,

2.Ethereum yüzde 4.88 düşüşle 324.99 dolar,

3.Tether yüzde 0.04 düşüşle 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 3.93 düşüşle 0.22 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 3.87 düşüşle 208.74 dolar,

6.Polkadot yüzde 0.25 düşüşle 4.09 dolar,

7.Binance Coin yüzde 2.90 düşüşle 23.24 dolar,

8.Crypto.com Coin yüzde 2.73 düşüşle 0.14 dolar,

9.Chainlink yüzde 5.29 düşüşle 8.16 dolar,

10.Litecoin yüzde 2.18 düşüşle 43.44 dolardan işlem görüyordu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı Kripto Para Araştırma Raporu'nda,

kripto paranın ödeme aracı olarak kullanılması durumunda, karşı tarafın talep edilen ürün ya da hizmeti gerçekten sunan kişi ya da işletme olduğundan emin olabilmek için başka ek güvenlik önlemleri de gerektiğine işaret edilerek, şöyle denildi:

"Çünkü, kripto paraların sunduğu en önemli olanaklardan biri de izlerinin takip edilmesinin neredeyse imkansız olmasıdır.

"Konu bu bağlamda değerlendirildiğinde sahip olunan kripto paraları korumak için herhangi bir dijital varlığı korumak için alınan önlemlerden bir seviye daha yüksek önlemler almak ve bu paraları kullanarak yapılan alışverişlerde e-ticaretteki güvenlik prosedürlerinin en katılarını uygulayarak kripto paranın gönderileceği kişinin gerçekten gönderilmesi gereken kişi olduğuna kanaat getirmeyi temin eden mekanizmalar kurmak yerinde olacaktır."


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