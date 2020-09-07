Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasalar Avrupa Merkez Bankası`na odaklandı

07.09.2020 09:52

Son güncelleme : 07.09.2020 09:59
Küresel piyasalarda bu hafta, perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası`nın (ECB) toplantısı ve yoğun veri gündemi takip edilecek.



AA

Yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmeler gündemin odağındaki yerini korusa da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni para politikası stratejisini açıklaması ve tahminlerin üzerinde değerlenen avro nedeniyle perşembe günü gerçekleştirilecek ECB toplantısının önemi arttı.

ECB'nin faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, tahvil alım programı ve avrodaki değerlenme nedeniyle sözle yönlendirme stratejisinde değişikliğe gidilebileceği öngörülüyor.

Ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu görüşleri destekleyen veriler küresel ölçekte devam ederken, geçen haftanın ikinci yarısında özellikle teknoloji hisselerinde etkisini artıran kar satışları ve sert düşüşler yatırımcıları tedirgin etti.

ABD'de özellikle teknoloji hisselerinde marttan beri devam eden yükseliş trendi ve hazirandan bu yana kırılan rekorlar sonrası perşembe günü etkisini artıran satışlar haftanın son işlem günü de devam etti.

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ağustosta 1,37 milyon kişi artması ve işsizlik oranının yüzde 8,4'e düşmesine karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 0,81 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti.

Analistler, ABD'de bugün işçi bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olacağını belirterek, hafta genelinde ise cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin takip edileceğini söyledi. Teknoloji hisselerindeki satış baskısının devam edip etmeyeceğinin tüm piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, dolar endeksinde ise geçen haftaki toparlanma sonrası 93 seviyesinin izlenmesi gerektiğini bildirdi. Dolar endeksi, geçen hafta 91,7 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından toparlanarak haftalık bazda yüzde 0,7 artışla 92,98'e çıktı.

Avrupa tarafında, cuma günü pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi. Avro/dolar paritesindeki yükseliş eğiliminin geçen hafta yerini sınırlı da olsa düzeltmeye bırakmasına karşın hisse senetleri, haftanın son işlem günlerindeki satıcılı seyirle bir önceki hafta kapanışına göre ortalama yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde ise Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,65, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 geriledi.

İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerde henüz somut bir ilerleme sağlanamaması ve anlaşmasız Brexit'in tekrar gündeme gelmesi piyasalar üzerinde baskıya neden olurken, ECB'nin perşembe günkü kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları gündemin odağında bulunuyor.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Çin'de açıklanan verilere göre, ihracatın ağustosta yüzde 9,5 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, cuma günü ABD ve Avrupa borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazancıyla 1.086,32 puandan tamamladı. Geçen haftayı 7,4359'dan tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4410 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu haftanın veri gündeminde yurt içinde perşembe günü işsizlik, cuma günü cari işlemler dengesi, yurt dışında ise perşembe günü ECB'nin faiz kararı ve cuma günü ABD'nin enflasyon verilerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


ETİKETLER
Avrupa Merkez Bankasıson haberson dakika haberi




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.086
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.086  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCTL 25,06 100.694.580 % 0,00  
AVOD 3,38 22.336.324 % 0,00  
ADESE 2,04 266.897.317 % 0,00  
AKSGY 2,73 10.280.627 % 0,00  
BRKSN 4,54 4.936.364 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4546 7,4569 % 0,32  
Euro 8,8179 8,8226 % 0,14  
Sterlin 9,8121 9,8613 % -0,30  
Frank 8,1201 8,1691 % 0,20  
Riyal 1,9813 1,9912 % 0,26  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 -2,25  
Altın Gr. 463 463 0,45  
Cumhuriyet 3.079 3.126 11,00  
Tam 3.064 3.140 4,62  
Yarım 1.481 1.519 2,24  
Çeyrek 743 759 1,12  
Gümüş.Ons 26,83 26,87 -0,07  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,01  
B. Petrol 42,05 42,05 -0,61  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru