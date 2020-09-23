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Piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

23.09.2020 09:27

Son güncelleme : 23.09.2020 09:27
Küresel piyasalar, artan salgın endişeleri, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.



AA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin sunum yaptı. Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik atılan adımların etkili olduğunu belirten Powell, bununla birlikte Kongre'nin ekonomik mücadele için daha fazla para harcamasının gerekebileceğini ifade etti.

Daha fazla teşvik söyleminden pozitif etkilenen New York borsasında endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın neden olduğu endişelere rağmen, beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve teknoloji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yükseliş kaydetti.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ikinci el konut satışları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarak 6 milyona yükseldi ve Aralık 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Dow Jones endeksi yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 1,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,71 değer kazanırken, dolar endeksi de yükseliş eğilimini sürdürerek, yaklaşık 2 ayın ardından ilk kez 94'ün üzerine çıktı.

ABD'li teknoloji devlerinden Amazon'un hisseleri yüzde 5'in, Facebook, Microsoft ve Alphabet'in hisseleri de yüzde 2'nin üzerinde prim yaptığı günde altının ons fiyatı ise değerlenen doların baskısıyla 1.900 doların altına geriledi.

Avrupa borsalarında, bir önceki günkü sert düşüşler sonrası gelen tepki alımları ile sınırlı bir toparlanma görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,41, ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 değer kazanırken, Kovid-19 vaka sayıları hızlı artan Fransa'da, CAC 40 endeksi yüzde 0,40 düşüş kaydetti.

Fransa'da, son 24 saatte 10 bin 8 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması, salgında ikinci dalga endişeleri ve ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizlikleri artırdı.

Asya borsalarında, uzun tatil arasından sonra bugün işleme açılan Japonya borsasında Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi, yüzde 0,84 değer kazanarak günü 1.096,16 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,4 artışla 7,6657'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,6650 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim ve artan Kovid-19 vaka sayılarının pay piyasalarındaki risk iştahını törpülediğini belirterek, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan analistler, Macron'dan gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Fransa ve Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınmasıyla yurt içi piyasalarda risk iştahının artabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın Senato'da devam eden sunumu ve dünya genelinde açıklanacak PMI verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.070 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


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