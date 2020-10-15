Piyasalar negatif seyrediyor













AA

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kovid-19 salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin dün bir görüşme daha gerçekleştirse de herhangi bir anlaşmaya varamadı.

Mnuchin, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinden önce bir anlaşmanın sağlanmanın zor olacağını ve her iki tarafın belirli konularda ilerleme kaydederken bazı konularda hala çok uzak olduğunu ifade etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı tarafında, Avrupa'da "ikinci dalga" tehlikesi karşısında İngiltere'nin ardından Fransa ve Almanya'nın da yeniden tedbirleri sıkılaştırmak durumunda kalması öne çıktı.

Almanya genelinde geçerli uygulamaya göre son 7 günde 100 bin nüfus başına vaka sayısının 50'yi aştığı kent ve ilçelerde tedbirler sıkılaştırılacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel, son günlerde artış gösteren vaka sayılarından duyduğu endişeyi dile getirerek, "Bunu durdurmalıyız. Kontrol edilemeyen bir artışın meydana gelmesini önlemeliyiz. Zaten üst aşamadayız ve salgının bu aşaması ciddi. İkinci bir dalgayı sağlık sisteminin yanında ekonomik olarak da kaldıramayız." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Kovid-19 vaka sayılarında rekor artışların ardından başkent Paris başta olmak üzere birçok şehirde 17 Ekim itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Öte yandan dün ABD'nin büyük bankalarından Bank of America, Goldman Sachs ve Wells Fargo, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı. Goldman Sachs'ın yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 3,6 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde Bank of America'nın net karı yüzde 16 azalışla 4,9 milyar dolara, Wells Fargo'nun net karı yüzde 56 düşüşle 2,04 milyar dolara geriledi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde yüzde 0,4 artışla beklentileri geride bırakırken, bu gelişmelerle New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,58, S&P 500 endeksi yüzde 0,67 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti. Dolar endeksi dün 93,2-93,7 bandında hareket etmesinin ardından bugün 93,4 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Risk iştahı azalan yatırımcının tahvil piyasasına yönelimi ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün yüzde 0,7090 ile 10 günün en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,71 seviyelerinde bulunuyor. ABD endeks vadelilerinde ise işlemlerin negatif tarafta gerçekleştirildiği görülüyor.

Avrupa tarafında İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir ticaret anlaşmasına varılması için Avrupa Birliği'ne (AB) verdiği sürenin dolmasına az bir süre kalmasına rağmen taraflar arasındaki anlaşmazlığın sürdüğü belirtildi. Bugünkü AB Liderler Zirvesi öncesi AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir görüşme gerçekleştiren Johnson, son iki hafta içinde fazla bir ilerleme kaydedilmemesi karşısında hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi. AB tarafı ise İngiltere ile bir anlaşmaya varılması için "yapılacak çok iş" olduğunu vurguladı.

Bu gelişmelerle dün Avrupa tarafında Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 değer kaybederken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise 1,1720 ile yaklaşık 10 günün en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,1 artışla 1,1756 seviyesinde bulunuyor.

Asya tarafında bugün Çin'de eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 1,7 artarak beklentilerin altında kalırken, Üretici Fiyat Endeksi yüzde 2,1 ile piyasa öngörülerinin üzerinde düşüş kaydetti. Veriler sonrası kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artarken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 geriledi.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumartesi günü Fatih sondaj gemisine giderek yeni rezerv miktarını açıklayacaklarını bildirmesinin ardından küresel piyasalardan pozitif ayrıştı ve günü yüzde 1,24 artışla 1.189,29 puandan tamamladı. Dolar/TL ise en düşük 7,8993 ve en yüksek 7,9589 seviyelerini görmesinin ardından bugün 7,91'in üzerinde hareket ediyor.

Analistler, Kovid-19 aşı çalışmaları, teşvik paketi ve ABD başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışının yanı sıra, Doğu Akdeniz, Suriye, Azerbaycan ve Libya başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanan bilançoların ve AB Liderler Zirvesi'nden gelecek açıklamaların takip edileceğini aktaran analistler, makroekonomik veri tarafında ise yurt içinde konut satış istatistikleri, özel sektör kredi borcu ve merkezi yönetim bütçe dengesinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, ithalat ve ihracat endeksleri ile New York Fed İmalat Endeksi'nin izleneceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.200 puanın direnç olarak takip edildiğini, 1.180 puanın altına inilmesi halinde ise 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı konut satış istatistikleri

10.00 Türkiye, ağustos ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, ekim ayı New York Fed İmalat Endeksi

15.30 ABD, eylül ayı İthalat Fiyat Endeksi

15.30 ABD, eylül ayı İhracat Fiyat Endeksi

15.30 ABD, ekim ayı Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü