Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun uygulamakta olduğu petrol üretim kısıntısı süresinin uzatılabileceğini söyledi.
Putin`den petrol açıklaması
23.10.2020 08:29
Son güncelleme : 23.10.2020 09:00
DHA
Valdai Tartışmalar Kulübü'nün yıllık toplantısında konuşan Putin, "Bu aşamada, hiçbir şeyi değiştirmemize gerek olmadığına inanıyoruz; ancak, mevcut üretim kısıtlamalarını sürdürebileceğimizi ve daha önce yapmayı düşündüğümüz kadar kısa sürede kaldırmayacağımızı da göz ardı etmiyoruz" dedi ve ekledi:
"Ve hatta, gerekirse de, üretim kısıntısının artırmasını da kabul edebiliriz."
Rusya Devlet Başkanı ayrıca, ABD ve Suudi Arabistan ile birlikte, petrol piyasalarına ilişkin kalıcı görüşmeleri sürdürdüklerini de ekledi.
18:051.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.216
En Düşük
1.197
18:057,9530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0152
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9594
En Düşük
7,9317
18:059,3921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3993
En Düşük
9,3571
18:05487,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,51
|Açılış
|: 487,51
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
487,84
En Düşük
485,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|10,45
|331.627.493
|% 10,00
|
|KONYA
|756,80
|236.578.620
|% 10,00
|
|ARMDA
|61,05
|15.373.303
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.954.542
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.383.485
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,95
|67.434.191
|% -10,00
|
|MERKO
|15,75
|52.635.849
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|3.602.146
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|125.108.460
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|28.475.390
|% -9,96
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|SISE
|6,84
|1.040.285.267
|% -1,72
|
|ASELS
|18,34
|969.531.281
|% 1,49
|
|AKBNK
|5,12
|911.277.092
|% -5,19
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|SKBNK
|1,99
|776.631.920
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,25
|782.321.713
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,90
|439.848.899
|% -1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9485
|7,9530
|% 0,19
|
|Euro
|9,3812
|9,3921
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,3607
|10,4126
|% 0,05
|
|Frank
|8,7290
|8,7816
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1145
|2,1251
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|0,95
|
|Altın Gr.
|487
|488
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLGYO
Yüzde -8.87 oranında düşüşle 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 609 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 23, 219.00 milyon TL de
-
17:57INFO
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 518, 557 adet işlem
-
17:56PRZMA
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 260, 145 adet işlem
-
17:54YKBNK
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 327, 034, 147 adet işlem