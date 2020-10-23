Putin`den petrol açıklaması













DHA

Valdai Tartışmalar Kulübü'nün yıllık toplantısında konuşan Putin, "Bu aşamada, hiçbir şeyi değiştirmemize gerek olmadığına inanıyoruz; ancak, mevcut üretim kısıtlamalarını sürdürebileceğimizi ve daha önce yapmayı düşündüğümüz kadar kısa sürede kaldırmayacağımızı da göz ardı etmiyoruz" dedi ve ekledi:

"Ve hatta, gerekirse de, üretim kısıntısının artırmasını da kabul edebiliriz."

Rusya Devlet Başkanı ayrıca, ABD ve Suudi Arabistan ile birlikte, petrol piyasalarına ilişkin kalıcı görüşmeleri sürdürdüklerini de ekledi.