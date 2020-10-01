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Rolls-Royce hisse satışı görüşmelerini bıraktı

01.10.2020 12:52

Son güncelleme : 01.10.2020 12:58
Birleşik Krallık mühendislik şirketi Rolls-Royce, Asya ve Ortadoğu merkezli şirketlerle, hisse satışına ilişkin görüşmeleri bıraktığını açıkladı.



Birleşik Krallık'ın 114 yıllık mühendislik şirketi, sözü edilen Asya ve Ortadoğu merkezli şirketlerle hisse satışı göreşmelerini kestiğini, hissedarlarından 2.0 milyar sterlin nakit girişi talep ettiğini duyurmasının ardından yaptı.

Birleşik Krallık merkezli televizyon kanalı Sky News ve gazete Daily Mirror'ın haberlerine göre, Rolls-Royce, Kuveyt varlık Fonu ve Singapur Kamu Yatırım Kurumu ile, olası hisse satışı konusunda görüşüyordu.

Büyük kapasiteli yolcu uçaklarına motor üreten Rolls-Royce, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisi nedeniyle havayolu şirketlerinin daha küçük kapasiteli uçaklara yönelmelerinin etkisiyle düşen satışlara bağlı olarak, yıllık bazda 5.4 milyar sterlin zararda olduğunu, buna bağlı olarak da ortaklarından 2.5 milyar sterlin nakit girişi talep edeceğini duyurmuştu.


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