Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Rus rublesindeki düşüş devam ediyor

07.09.2020 13:57

Son güncelleme : 07.09.2020 14:00
Rus rublesindeki düşüş, tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy`nin zehirlendiğine yönelik açıklamalar ve petrol fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskı nedeniyle haftanın ilk gününde de devam ediyor.



AA

Alman hükümetinin, Navalnıy'nin "kesinlikle zehirlendiği" yönündeki açıklamasıyla geçen hafta düşüşe geçen Rus rublesi, petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyla birlikte dolar karşısında yüzde 0,91, avro karşısında ise yüzde 0,89 geriledi. Böylece dolar/ruble 76 seviyesine yükselirken, avro/ruble ise Şubat 2016’dan bu yana ilk defa 90'a seviyesine çıktı.

Moskova Borsası (MICEX), günün ilk yarısında yüzde 0,2 değer kazanarak 2929 puana yükselirken, RTS endeksi ise yüzde 0,6’nın üzerinde azalarak 1212 puana geriledi.

Analistler, Navalnıy'nin zehirlendiğine yönelik açıklamaların ardından Batılı ülkelerle Rusya arasındaki jeopolitik gerginliğin artabileceğine işaret ediyorlar.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti.

 


ETİKETLER
RusyaRubleson dakikaSon dakika haberleri




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:451.092
Değişim :  0,50% |  5,38
Açılış :  1.090  
Önceki Kapanış :  1.086  
En Yüksek
1.096 En Düşük
1.090
BIST En Aktif Hisseler13:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UTPYA 7,70 13.519.478 % 10,00  
DITAS 33,00 3.699.881 % 10,00  
UZERB 5,17 333.972 % 10,00  
PINSU 9,25 38.349.008 % 9,99  
YONGA 41,86 712.499 % 9,98  
daha fazla
13:43 Alış Satış %  
Dolar 7,4605 7,4634 % 0,40  
Euro 8,8194 8,8248 % 0,17  
Sterlin 9,7841 9,8331 % -0,59  
Frank 8,1252 8,1741 % 0,26  
Riyal 1,9838 1,9938 % 0,39  
daha fazla
13:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.926 -7,94  
Altın Gr. 462 462 -0,47  
Cumhuriyet 3.075 3.120 -6,00  
Tam 3.059 3.135 -5,09  
Yarım 1.478 1.516 -2,46  
Çeyrek 742 758 -1,24  
Gümüş.Ons 26,79 26,82 -0,11  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 0,00  
B. Petrol 41,94 41,94 -0,72  
Seans Raporu 13:43
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru