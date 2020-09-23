Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Rusya vergi bilgilerini Türkiye ile paylaşacak

23.09.2020 12:27

Son güncelleme : 23.09.2020 12:52
Rusya Federal Vergi Servisi, vergi bilgilerinin karşılıklı olarak otomatik bir şekilde paylaşıldığı ülkelere Türkiye`yi de dahil etmeye hazırlanıyor.



AA

Rusya Federal Vergi Servisi tarafından hazırlanan ve mevcut tüzükte değişiklikleri öngören tasarıya göre, Rusya ile vergi bilgilerinin otomatik olarak paylaşacağı ülkelerin listesinde güncelleme yapılacak.

Tasarıda, Rusya'nın vergi bilgilerinin otomatik olarak paylaştığı ülkeler listesine Türkiye ve Nijerya'nın eklenmesi talep edildi. Rusya, 2018 itibarıyla yabancı vergi makamlarına vergi mükellefleri hakkında Rus finans kurumlarından alınan verileri sağlıyor. Buna karşılık Rusya Federal Vergi Servisi de Rus vatandaşlarının yabancı hesapları hakkında bilgi alıyor.

Söz konusu veri alışverişiyle vergi kaçakçılığına karşı mücadele amaçlanıyor.


ETİKETLER
Rusyatürkiyevergi




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:371.105
Değişim :  0,79% |  8,61
Açılış :  1.101  
Önceki Kapanış :  1.096  
En Yüksek
1.106 En Düşük
1.099
BIST En Aktif Hisseler12:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADESE 2,31 359.516.573 % 10,00  
ACSEL 13,42 3.723.897 % 10,00  
RODRG 6,38 2.449.938 % 10,00  
ISBIR 2.357,10 485.563 % 10,00  
CRFSA 21,80 67.284.694 % 9,99  
daha fazla
12:33 Alış Satış %  
Dolar 7,6768 7,6806 % 0,24  
Euro 8,9925 8,9982 % 0,22  
Sterlin 9,7371 9,7859 % 0,02  
Frank 8,3126 8,3627 % 0,15  
Riyal 2,0399 2,0501 % 0,11  
daha fazla
12:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.889 1.890 -10,58  
Altın Gr. 466 466 -2,53  
Cumhuriyet 3.095 3.144 -32,00  
Tam 3.084 3.161 -31,28  
Yarım 1.491 1.529 -15,13  
Çeyrek 748 764 -7,57  
Gümüş.Ons 23,65 23,69 -0,71  
Gümüş Gr. 5,83 5,84 -0,19  
B. Petrol 41,91 41,91 0,20  
Seans Raporu 12:33
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru